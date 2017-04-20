Вчера в концертном зале Crocus City Hall прошел весенний концерт Радио «Дача» — «Удачные песни», где собрались многие звезды и их слушатели, чтобы встретить начало дачного сезона. На сцену вышли Кристина Орбакайте, Стас Михайлов, Лолита, Анита Цой и другие звезды российской эстрады.

В центре внимания оказалась 68-летняя Алла Пугачева, которая выбрала для выхода в свет смелый наряд: рваные джинсы, черную накидку, массивные подвески и круглые солнцезащитные очки. В разговоре с журналистами артистка сообщила, что вышла из образа Аллы Пугачевой и использует его только в своих сольных концертах.

Публикация от Радио Дача (Radio Dacha) (@radio_dacha) Апр 20 2017 в 1:42 PDT

«Я без имиджа. Поэтому вам кажется, что у меня новый имидж. Я вышла из образа Аллы Пугачевой. И живу теперь просто. Как Алла Пугачева».

Певица старалась ответить на все вопросы прессы, рассказала о деталях своего образа, о том, что означают подвески и цепи на шее, а также поделилась историей о неудачной покраске волос. Именно прическа Примадонны больше всего заинтересовала присутствующих, и на вопрос о том, много ли шиньонов у нее в гардеробе, Пугачева ответила тем, что просто сняла накладные пряди прямо перед публикой.

«Это я для своих детишек», — объяснила певица.

Так или иначе, в последнее время артистка не перестает радовать поклонников своим внешним видом. Пугачева признается, что никаких секретов красоты и молодости у нее нет, все дело в состоянии души.

Фото: instagram, global look press