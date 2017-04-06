В последнее время примадонна стала все чаще удивлять поклонников смелыми и яркими образами. Некоторые подписчики Аллы Борисовны не оценили новый имидж, посчитав слишком молодежным для ее возраста. По все видимости, Пугачева не обращает внимания на негативную критику и продолжает экспериментировать со своим стилем.

Так, на днях вся семья артистки собралась на праздновании дня рождения ее внучки, пятилетней Клавдии. Поздравить малышку пришла и сама Алла с супругом Максимом Галкиным в сопровождении своих наследников - Лизой и Гарри.

Внимание поклонников привлекла не столько сама именинница, сколько ее звездная бабушка. Примадонна выбрала для детского праздника весьма смелый наряд: короткие черные шорты и лакированные ботильоны. Многие фанаты Пугачевой были слегка шокированы новым образом.

«Все нормально,кроме того что бабушка Алла в шортах...ну я это не могу понять», «Боже! В шортах..», «Ужас! Бабка совсем с ума сошла,», - прокомментировали фото подписчики.

Фото: Instagram, East News