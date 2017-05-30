Звезда сериала «Новый универ» Анна Хилькевич много занимается спортом и следит за своим питанием. Даже после родов она сохранила очень стройную фигуру — настолько, что подписчики ее блога частенько советуют ей пересмотреть рацион и немного поправиться. Сегодня актриса показала свою новую фигуру.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Май 30 2017 в 3:44 PDT

«Все просили, чтобы я ела побольше. Вот посмотрите и не просите больше меня об этом», — написала она.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Май 8 2017 в 1:17 PDT

«Красивая пампуша», «А руки худые», «Огонь) это как так?!)», — удивились подписчики.

Скорее всего, это — пластический грим. Анна — не первая, кто шокировал фанатов своими преображениями. Все мы помним лысого Филиппа Киркорова, изуродованное лицо Паулины Андреевой, Марию Кожевникову в ссадинах и синяках.

Фото: instagram.com