Сегодня ночью популярный певец Филипп Киркоров опубликовал в своем блоге фотографию с абсолютно лысой головой. «#Я или не #Я?», — вопрошает музыкант.

«О боже какой мужчина. Я честно испугалась», «Божечки мои, ну и шуточки у вас, уфф», — бурно отреагировали поклонницы и предложили массу вариантов: «Вы) но с шикарными волосами лучше!!!», «Фил, ты тут как Познер», «Константин Райкин», «Нагиев», «Пригожин», «Фараон», «Фантомас», «Далай-Лама», «Гадкий Я», «Доктор Зло», — пишут они.

Нам тоже показалось, что он напоминает Константина Райкина, Доктора Зло, а еще Мастера Йоду. Но решать вам: голосуем!

Фото: starface.ru, kinopoisk.ru, instagram.com