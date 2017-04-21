Алла Пугачева и Кристина Орбакайте встретились в гримерке — обе они рады таким встречам, так как графики не дают звездам часто бывать вместе. Николай Басков сделал селфи с Софи Кальчевой — влюбленные рады по той же причине. Филипп Киркоров посетил супермаркет и показал своих клонов:
Анастасия Заворотнюк с мужем насладились последним днем на Бали. Наталья Подольская зажигает с сестрой в Милане.
Юлия Меньшова готовится к лету в зале для йоги. Тина Канделаки похвасталась новым весом: «Официально 56 кг».
Мария Кожевникова вернулась к своему обычному образу. Екатерина Волкова снова стала брюнеткой. Елена Ваенга показала маму и сделла маску. А Анна Хилькевич познакомилась с пластическим гримом.
Настасья Самбурская не оценила подарка поклонника: «Я ненавижу мягкие игрушки. И хранить эту тварь дома мне не позволяют квадратные метры. Дорогие ухажеры. Дарите это в детские дома, радуйте детей. А я уже старая, больная женщина».
Анастасия Волочкова не справилась с уроками дочери: «Мой пиар директор Наталья Ракицкая помогала Арише по дороге сделать уроки по математике. Я попыталась поучаствовать... Но, даже имея экономическое образование МВА, я не смогла разобраться в этих нелепых задачах, задаваемых ребятам». Анна Седокова устроила баттл между своими дочками:
Настя Каменских перевоплотилась в сексуальную теннисистку для съемки. Рената Литвинова тоже примерила новый образ, но фанаты не оценили. А как считаете вы, она похожа на Дарта Вейдера?
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