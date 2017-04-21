Алла Пугачева и Кристина Орбакайте рады встрече в гримерке, Филипп Киркоров показал своих клонов, фанаты Ренаты Литвиновой не оценили ее новый образ. Все это и многое другое — в сегодняшнем дайджесте

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте встретились в гримерке — обе они рады таким встречам, так как графики не дают звездам часто бывать вместе. Николай Басков сделал селфи с Софи Кальчевой — влюбленные рады по той же причине. Филипп Киркоров посетил супермаркет и показал своих клонов:

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Апр 20 2017 в 3:18 PDT

Анастасия Заворотнюк с мужем насладились последним днем на Бали. Наталья Подольская зажигает с сестрой в Милане.

Публикация от Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Апр 20 2017 в 4:16 PDT

Юлия Меньшова готовится к лету в зале для йоги. Тина Канделаки похвасталась новым весом: «Официально 56 кг».

Мария Кожевникова вернулась к своему обычному образу. Екатерина Волкова снова стала брюнеткой. Елена Ваенга показала маму и сделла маску. А Анна Хилькевич познакомилась с пластическим гримом.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Апр 20 2017 в 7:38 PDT

Настасья Самбурская не оценила подарка поклонника: «Я ненавижу мягкие игрушки. И хранить эту тварь дома мне не позволяют квадратные метры. Дорогие ухажеры. Дарите это в детские дома, радуйте детей. А я уже старая, больная женщина».

Анастасия Волочкова не справилась с уроками дочери: «Мой пиар директор Наталья Ракицкая помогала Арише по дороге сделать уроки по математике. Я попыталась поучаствовать... Но, даже имея экономическое образование МВА, я не смогла разобраться в этих нелепых задачах, задаваемых ребятам». Анна Седокова устроила баттл между своими дочками:

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Апр 19 2017 в 11:04 PDT

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Апр 19 2017 в 11:13 PDT

Настя Каменских перевоплотилась в сексуальную теннисистку для съемки. Рената Литвинова тоже примерила новый образ, но фанаты не оценили. А как считаете вы, она похожа на Дарта Вейдера?

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)Апр 20 2017 в 9:19 PDT

Фото: instagram.com