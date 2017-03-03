Анастасия Волочкова отправилась в заслуженный отпуск, а это значит, что поклонники балерины снова могут рассматривать ее фотографии в бикини. Анастасия публикует снимки в лучших традициях своего Instagram: огромные букеты роз, залитые солнцем пляжи, ее горячие кадры в бикини и, конечно, знаменитый шпагат.

«Яркие краски солнечного Таиланда», — подписала снимок Анастасия. Подписчики явно воодушевились:

«Началось», «Ну все, пошел в ход ШПАГАТ, любуйтесь», «О да...ну какой отпуск без шпагатов???», «Давно не было фото с раздвинутыми ногами», «Настя! Сейчас завистникам вообще мозг разорвет и слюнями подавятся! Так держать!», «Молодец Настя! Высший пилотаж!!!».

Фото: globallookpress.com, Instagram