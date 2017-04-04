События вчерашнего дня очень тронули Аллу Борисовну Пугачеву. Сегодня она опубликовала новое фото дочери. «Детки мои милые, как жить вам в этом мире? Может мне пора учить вас Как "мочить в сортире"?», — размышляет Примадонна под снимком.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Апр 4 2017 в 4:00 PDT

«Сами научатся», «Да! Для детей это ужас! Пока маленькие - как небудь за маминой спиной-но вырастут?........... Действительно надо чему то учить», «Вот именно те которых так учат, потом вырастают не понятно кем!!! И очень печально, что Алла Борисовна такое пропагандирует», — рассуждают подписчики.

Они также отметили, что девочка все больше и больше становится похожей на свою знаменитую маму.

Фото: globallookpress.com, instagram.com