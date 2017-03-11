Звезды всегда стараются показать в своих блогах самые лучше снимки. Многих не раз ловили на нечестном использовании фотошопа. Однако 28-летняя Адель не стесняется своей внешности. Вчера она показала поклонникам фотографию без макияжа.

Публикация от Adele (@adele)Мар 10 2017 в 12:19 PST

Снимок набрал почти миллион лайков и вызвал массу споров. Некоторые считают, что певица выглядит отлично. У нее чистая кожа и очень красивые, пухлые губы. «Королева! Это одна из твоих самых прекрасных фотографий», — пишут фанаты.

Однако нашлись и те, кто не одобрил такую откровенность. «Она не похожа на саму себя. Лучше так не делать», — осторожно пишут подписчики страницы.

Адель и раньше удивляла поклонников отсутствием мейк-апа, даже показывала себя во время болезни. Недавно Адель вышла замуж за отца своего ребенка. Свадьба самой богатой британской звезды была очень скромной.

Фото: instagram.com, globallookpress.com