Адель и Саймон Конекки действительно поженились. Певица, рассказывая о песне Someone Like You, сообщила, что больше не может испытывать чувство влюбленности, потому что теперь замужем, сообщает WMJ.

«Меня вдохновило то чувство, которое бывает в самом начале отношений. Насколько ужасны и болезненны расставания, настолько прекрасно чувство влюбленности, от которого я по-настоящему завишу. Сейчас я не могу испытывать это чувства, потому что я замужем. Я нашла своего человека. Но это чувство, когда только встретил кого-то и все вокруг как будто оживает, все впервые… Мне так этого не хватает», — цитирует Адель New York Post.

Похоже, Саймону надо быть настороже и стараться удивлять свою супругу, чтобы желание снова влюбиться не возобладало у нее над брачным долгом.

Напомним, с Саймоном Конекки Адель встречается с 2011 года. Месяц назад в СМИ появилась информация о том, что свадьба Адель состоялась в ее доме. На церемонии присутствовали только самые близкие родные и друзья пары. Адель и Саймон воспитывают 4-летнего сына Анджело Джеймса.

