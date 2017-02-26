Прийти с кем-либо на вручение премии Американской киноакадемии — это все равно что познакомить спутника или спутницу с родителями, представить широкой общественности, перевести отношения на новый уровень. В общем, показать серьезность намерений. Накануне очередной церемонии «Оскар» мы вспомнили, как менялись пары звезд на красной дорожке в прошлые годы

В далеком 1996 году Брэд Питт вышел на красную дорожку престижной премии вместе со своей невестой Гвинет Пэлтроу. Все ждали, что они вот-вот поженятся, а ребята взяли и расстались. Спустя четыре года Питт уже зажигал после вручения наград вместе с женой Дженнифер Энистон на вечеринке, где праздновала победу Анджелина Джоли, получившая свой первый «Оскар» за роль психопатки в фильме «Прерванная жизнь».

Анджелина тогда еще не стала благородной матерью семейства и гуманитарным деятелем. На красной дорожке она появилась в компании старшего брата Джеймса. Вместе они были похожи на героев «Семейки Аддамс», а победу Джоли закрепили страстным поцелуем в губы. Джеймсу потом не раз пришлось объяснять в интервью, что с сестрой его связывают теплые отношения близких родственников и ничего более.

Питт тогда ушел домой с Энистон, а Джоли спустя месяц вышла замуж за коллегу по фильму «Управляя полетами» Билли Боба Торнтона. Потом, как известно, Анджелина увела Брэда, нарожала ему детей, стала выглядеть менее эпатажно, а выходы пары на красную дорожку стали семейными — к примеру, в 2012 году компанию им составили родители Питта.

В том же году на церемонии в гордом одиночестве появилась Гвинет Пэлтроу. Актриса вышла замуж за скромнягу и не слишком большого любителя публичных выходов фронтмена группы Coldplay Криса Мартина. Супруги, в отличие от экс-жениха Гвинет и его новой пассии, решили не светиться вместе на публике и четко разделять личную жизнь и светскую суету.

Дженнифер Энистон после развода с Брэдом Питтом старается на красных дорожках с ним не пересекаться. Так что на «Оскаре» появляется, когда там нет бывшего мужа, и теперь — в неизменной компании супруга, красавчика Джастина Теру.

Бен Аффлек в 1999-м году скромно поздравил свою на тот момент возлюбленную Гвинет Пэлтроу с наградой киноакадемии за роль в фильме «Влюбленный Шекспир», в котором они снялись вместе. А спустя четыре года вывел на красную дорожку церемонии невесту Дженнифер Лопес. Смотрелись они вместе так себе, обоим было как будто неловко.

Актер был не рад шумихе вокруг его романа со звездой шоу-бизнеса и гораздо комфортнее — и в жизни, и на красной дорожке — чувствовал себя с коллегой Дженнифер Гарнер, на которой женился спустя год после расставания с Лопес.

Сама Лопес выглядела гораздо более счастливой в компании певца Марка Энтони, от которого в итоге родила двоих детей.

Почти два года Бен Аффлек, изменивший жене с няней их детей, вымаливает у нее прощение и во всех интервью рассказывает о том, какая Гарнер идеальная женщина. А вот Итан Хоук об измене не жалеет: на красной дорожке премии актер всячески демонстрирует нежные чувства к жене Райан, которая когда-то нянчила его детей от теперь уже бывшей супруги Умы Турман. А шикарная женщина Турман тем временем блистает на «Оскаре» в одиночестве.

Райан до Умы, конечно, далеко, но она старается: в позапрошлом году после первого неудачного выхода в 2014-м прикрыла не самые удачные татуировки на руке, перестала красить ногти синим лаком и выбрала более подходящее для мероприятия платье.

С каждой новой церемонией выглядит лучше и Николь Кидман. Из угловатой и неуверенной в себе спутницы Тома Круза она превратилась в роскошную, уверенную в себе кинодиву.

И дело не только в количестве полученных наград и сыгранных ролей, признании и опыте, но и в супруге Ките Урбане. Певец всегда выводит супругу на красную дорожку как богиню и не тушуется на «ее территории», а, напротив, демонстрирует, что счастлив и горд быть рядом с такой женщиной.

В прошлом году одной из самых ярких пар на красной дорожке стали Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, которых связывают 20 лет дружбы. Актриса как-то назвала ДиКаприо своей «эмоциональной» скалой и заявила, что в их отношениях никогда не было романтической подоплеки, что однако не делает связь между ними менее крепкой и глубокой. Стоит отметить, что вместе они смотрятся здорово, и именно Кейт была рядом с Лео, когда ему наконец вручили долгожданный «Оскар»: буквально задушила его в объятиях и залила слезами счастья.

Кстати, ранее чести сопровождать Лео на церемонию удостаивались только две женщины — мама Ирмелин и супермодель Жизель Бюндхен.

В этом году одной из самых ярких пар на красной дорожке могут стать Райан Гослинг и Ева Мендес. Актеры вместе более шести лет, уже успели родить двоих дочерей, а в качестве пары в свет так и не вышли. Гослинг претендует на главную награду за роль в фильме «Ла Ла Ленд», за которую уже получил «Золотой глобус», поблагодарив Мендес за двоих детей и поддержку. Самое время вывести любимую в свет развеяться.

Фото: East News, Getty, Global Look Press