Красная дорожка на «Оскаре» всегда полна сюрпризов. И фанаты обсуждают не только платья звезд, но и то, что они скрывают.

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнан появился на церемонии вручении наград киноакадемии со своей женой Амелией Уорнер. Он держал ее за руку и все время влюбленно смотрел ей в глаза, пока фотографы делали снимки. На 34-летнем актере был белый пиджак, черные брюки и бабочка. А его спутница предстала в розовом шелковом платье со шлейфом в серый горошек и пышной юбкой. Именно она и привлекла внимание зрителей: неужели пара ждет еще одного ребенка?

Амелия и Джейми уже воспитывают двух детей: трехлетнюю Далси и годовалую Фиби. Однако фанаты предположили, что супруги решили рискнуть и родить так скоро еще раз. Вполне возможно, что они надеются на мальчика. «Нельзя носить такие платья, слишком много вопросов сразу», — пишут они в комментариях к фотографиям пары на зарубежных форумах.

Напомним, что Дорнан добился известности благодаря роли миллиардера Кристиана Грея в экранизации бестселлера «Пятьдесят оттенков серого» и его продолжения. В фильме с ним играла Дакота Джонсон.

Фото: eastnews.ru, globallookpress.com