Год назад 39-летняя певица Жасмин стала многодетной мамой, родив замечательного мальчика Мирона от 30-летнего бизнесмена Илона Шора. На днях малыш отметил свой первый день рождения. Мама поспешила поздравить его с помощью своего блога и показала подписчикам, как вырос ее сын. С появлением третьего ребенка, хлопот у певицы прибавилось, однако, по словам Жасмин, она отлично все успевает.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Апр 25 2017 в 1:37 PDT

«У меня для каждого ребенка находится и время, и внимание, и нужные слова. Сейчас я в большей степени посвящаю себя Маргарите и Мирону, но Миша всегда в поле моего зрения. Я для каждого своего ребенка стараюсь быть не только мамой, но и другом.», - рассказала артистка в интервью журналу «Летидор».

На вопросы о старшем сыне, 19-летнем Михаиле, который родился в первом браке певицы с Вячеславом Семендуевым, Жасмин отвечает, что они с ним настоящие друзья. Миша очень мудрый и взрослый мужчина внутри, хотя по возрасту совсем молодой парень: «Когда Миша решит, что настала пора ему пожить отдельно, я приму это и дам такую возможность. А пока ему хорошо в нашей дружной и большой семье.».

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Апр 16 2017 в 4:27 PDT

Сейчас у артистки есть все, о чем она мечтала. А мечтала она о «двух сыночках и лапочке-дочке». В ее семье растут не только сильные защитники, но и маленькая принцесса, которая была рада младшему брату: «Когда стало понятно, что у нас точно будет мальчик, она обрадовалась, сказав: «Ну вот как хорошо! Если это будет братик, значит, мне не придется с ним делиться своими платьями!»».

О том, как ей удалось восстановиться после третьих родов и насколько требователен супруг к ее фигуре, Жасмин ответила, что Илон любит ее в любом состоянии. Однако далеко не он является инициатором ее похудения. Дело в ней самой и в том, нравится ли ей собственное отражение в зеркале.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Мар 6 2017 в 10:49 PST

«Когда я худела после вторых родов, на каком-то определенном, уже близком к финалу этапе он меня даже пытался отговаривать. Илан говорил, что я уже настолько прекрасна, что дальше уже не надо худеть, иначе буду совсем тощей», - поделилась певица.

Сейчас супруги сосредоточены на воспитании детей и не планируют заводить четвертого ребенка. К тому же, по словам Жасмин, у нее куча творческих планах, которые были отложены и сейчас пришла пора их реализовывать.

Фото: instagram.com