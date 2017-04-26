Ровно год назад певица Жасмин стала многодетной мамой. В своем блоге она поздравила своего сына с днем рождения, разместив видеоролик, состоящий из семейных снимков.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)Апр 25 2017 в 1:37 PDT

«С днем рождения, мое ясное, маленькое солнышко!!! Спасибо, что ты появился в нашей семье и сделал нашу жизнь ярче и счастливее!!! Расти здоровым, любознательным, смелым, умным и добрым! Ты наша радость, надежда и гордость!!! Смелее делай свои первые шаги и познавай этот невероятно интересный и удивительный мир!!!!», — обратилась Жасмин к наследнику.

Чуть позже певица показала, как вырос ее сынишка. «Моя любимая, повзрослевшая, десятикилограммовая гирька #СчастьеЕстьИОноЗоветМеняМамой #Мирон #Мир #Он #деньрождения #25апреля #мама #сын #юбилей», — написала она. В честь праздника мама украсила дом голубыми, золотистыми и белыми воздушными шариками.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)Апр 25 2017 в 11:22 PDT

Фото: instagram.com