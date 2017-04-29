Полина Гагарина, которая недавно стала мамой, впервые показала фотографию с малышом. Она опубликовала снимок из роддома с конвертом в руках. К сожалению, лица ребенка не видно, зато видно, как счастлива Полина.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Апр 29 2017 в 3:48 PDT

«В этом посте, у себя на страничке, я хочу сама своими словами рассказать вам о волшебном событии, которое случилось в нашей семье на днях - это рождение ребенка», — В первую очередь певица поблагодарила сотрудников Перинатального Медицинского Центра «Мать и дитя», в котором рожают почти все российские знаменитости.

«Не было никакого страха, нервов и лишних вмешательств. Только я, муж и врач, который помог появится на свет нашей малышке. Очень внимательный и чуткий персонал, не просто профессиональные врачи, а люди, которые прислушивались к моим чувствам и желаниям. Спасибо за комфортное пребывание, за заботу и уход», — написала она. Поклонники обрадовались: значит, у Гагариной родилась дочь. «Дорогие мои читатели, друзья и поклонники! Вам отдельное и самое сердечное спасибо за понимание и доброту. Вы самые лучшие. Люблю», — добавила она в конце поста.

Фанаты пишут поздравления молодой маме. «Пусть малышка будет здорова, поздравляю», «Ты умница! Здоровья тебе и твоему маленькому чуду!», «Какое счастье - малышка! у вас родилась дочурка!!! Поздравляю!!!», — пишут они.

Фото: instagram.com