35-летняя модель с мировым именем Наталья Водянова пример для подражания многих девушек. Она успевает строить успешную карьеру, активно занимается благотворительностью и, к тому же, воспитывает пятерых детей. Наталья старается проводить с ними, как можно больше времени, и периодически устраивает семейный отпуск.

Так, на днях Водянова отправилась в Японию в компании своих детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом: 16-летнего Лукаса, 11-летней Невы и 10-летнего Виктора. Об этом поклонники узнали, когда модель опубликовала снимки с семейного отдыха.

«Конничива, Япония!».

Подписчики осыпали семью комплиментами и поразились их красотой, а некоторые до сих пор недоумевают, как в ее годы можно быть мамой пятерых взрослых детей.

«Как можно в 30 лет иметь таких взрослых детей?!», «Вы очень красивые и гармоничные! Япония, Австралия, Америка-хоть где!!! Умнички!», «Красивая девочка у мамы!!! Такое счастье вот так держать своих детей за руки!!!», «Мечтаю стать такой же успешной женщиной и прекрасной матерью как Вы», «Наталья,вы образец для подражания для всей молодежи!!Восторг полный! Построила карьеру,родила и прекрасно воспитывает детей!!Умницаааааа!!!!!!!», - прокомментировали фанаты.

Напомним, что помимо Лукаса, Невы и Виктора, Наталья воспитывает двоих общий детей с французским бизнесменом Антуаном Арно, с которым вместе уже 6 лет.

Фото: Instagram