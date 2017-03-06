Наталья Водянова появилась на благотворительном марафоне в просторной джинсковой рубашке, в которой очень напоминала женщину в интересном положени. Это произошло на традиционном благотворительном полумарафоне в Париже, который устроил накануне фонд «Обнаженные сердца» вместе c парфюмерным домом Guerlain, сообщает WMJ.

Правда, ранее в Instagram появилось множество фотографий с празднования дня рождения модели, на которых она продемонстрировала плоский живот. Напомним, от первого брака с аристократом Джастином Портманом Водянова воспитывает сына Лукаса, дочь Неву и сына Виктора. Во втором браке с Антуаном Арно у нее родились сыновья Максим (2014) и Роман (2016).

Фото: пресс-служба