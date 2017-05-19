Меньше месяца назад Полина Гагарина во второй раз стала мамой. У артистки и ее мужа, фотографа Дмитрия Исхакова родилась дочь Мия. Уже спустя две недели после появления на свет наследницы певица вернулась к работе и продолжила активную творческую деятельность.

В последнее время на Полину свалилась масса забот: воспитание девятилетнего сына, хлопоты о новорожденной малышке, посещение светских мероприятий, репетиции и выступления. Вся жизнь расписана по минутам и не всегда удается привести себя в порядок.

Сегодня Гагарина опубликовала в своем блоге селфи, где видно, что певице бы точно не помешал отдых. Снимок артистка сопроводила комментарием, в котором рассказала, как проходят «будни кормящей работающей мамы».

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Май 19 2017 в 3:35 PDT

«Будни кормящей работающей мамы! Выбежала из дома с мокрой головой, поэтому эффект вы видите на фото. В очках, потому что в глазах " спички"! Ночи не для сна. Ну ,а вырез на платье ,я деликатно прикрыла, чтобы не смущать своих дорогих подписчиков))) Готовимся к премии #Рутв, где я спою свою #драму!», - сообщила подписчикам Полина.

Пользователи сети, в свою очередь, поддержали Гагарину, отметив, что она прекрасно выглядит. А молодые мамочки, переживающие тот же период, посочувствовали ей и полностью согласились с высказыванием певицы: «Красотка, несмотря ни на что», «Какая вы красивая! Молодец! Очень ждём вашего выступления.», «Умничка. Выглядите шикарно», «Абсолютно согласна на счёт "ночи не для сна"», «Полина вы прекрасно выглядите».

Фото: instagram.com