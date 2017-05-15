Поклонники Марины Анисиной не могли поверить своим глазам, когда она намекнула на воссоединение с Никитой Джигурдой в своем блоге. Слишком свежи в памяти и видеоролики, на которых шоумен пытался опозорить бросившую его возлюбленную, и случаи домашнего насилия, о которых женщина рассказывала на всю страну, и алименты, которые бывший супруг с нее требовал. Если она вернулась к нему, то только из-за беременности, предполагали они — и оказались правы.

«Наследство мы получим в конце мая, в начале июня! Джигурда от радости чуть не скупил пол детского магазина! Спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает нас», — написала Марина.

В следующей записи счастливая пара поведала, что приобрела прибор для приготовления детской смеси. «Церковный иерарх, который венчал нас с Никитой и крестил наших деток, еще тогда убеждал меня, что у нас с Джигурдой будет минимум трое детенышей», — рассказала будущая мать.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina)Май 15 2017 в 9:42 PDT

«Можно поздравлять?))))))))», «Почему бы и нет)). У вас очень красивые дети получаются!», «Я почему то думала Мария Анисина человек слово но нет она не та за кого себя выдает эх эх будьте счастлива с этим шутом», «Ни че не понимаю...смотрела секрет на миллион...так прониклась вашей историей..а теперь..???», «Видно совсем мужиков не хватает! остался один с больной головой!!», — отреагировали подписчики.

«Вокруг нас много клеветы и лжи! Но мы победили! Может это банально, но без любви мир утонет во зле и в войне! Я знаю, что любима и люблю... Умейте прощать и вы победите тоже», — продолжила оправдываться бывшая фигуристка. «Спасибо всем, кто не ругает меня и понимает, что счастье зависит от нас самих... Женщины должны уметь прощать! Иначе война... Еще раз огромное спасибо за поддержку», — объясняла женщина ранее.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)Май 15 2017 в 2:12 PDT

Фото: instagram.com