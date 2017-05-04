Не так давно Никита Джигурда и Марина Анисина расстались. Перед этим бывшая фигуристка откровенно рассказала о том, какие мучения испытывала в отношениях с шоуменом. Но сегодня в ее блоге появился снимок, который доказывает: пара воссоединилась.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina)Май 4 2017 в 6:09 PDT

«Джигурда не признает развода! Говорит, что венчание гораздо важнее. Сегодня 9 лет моим венчанным "мучениям"», — написала Анисина под фотографией. Судя по геотегу, бывшие супруги находятся на одном из песчаных пляжей Аркашона во Франции.

Такой же снимок появился в блоге Никиты Джигурды. «Я венчанный МУЖ великой Богини АНИС - я счастлив и ЖИВ! И все у нас ЗА**ИСЬ!!!», — прокомментировал довольный мужчина.

«Ничего не могу понять??? Вы вместе?????», «Какие вы красивые! Пусть и Никита старательно делает вид, что он шут, но мне кажется, именно он делает Вас счастливой», «Марина, если с ним Вам лучше, чем без него, значит, надо быть вместе. А мнение окружающих... не важно. Люди бывают несправедливы, а порой и злы, и завистливы. Впечатление, что он добрый человек», — пишут поклонники.

Судя по всему, Марина все-таки не смогла устоять перед чарами Никиты. Она долго держалась, отрицая слухи об их тайных встречах.

Сегодня не было прямого эфира,как и не было тайных свиданий!#маринаанисина#marinaanissina#неверьтеслухам Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Фев 22 2017 в 1:22 PST

Она также оправдывала отца своих детей перед журналистами: «Не смотря, что мне трудно простить некоторые безумства Джигурды, он в самом деле никогда не был альфонсом. На пятилетие нашей свадьбы, Никита правда подарил мне апартаменты в элитном городке Греции», — писала она в блоге.

Вероятнее всего, венчаная жена простила супругу и видеоролики, на которых он пытался опозорить ее, и случаи домашнего насилия, о которых она рассказывала на всю страну, и алименты, которые он с нее требовал.

Фото: instagram.com, globallookpress.com