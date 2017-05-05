После того, как вчера в блоге Марины Анисиной появилась свежая фотография с Никитой Джигурдой и она намекнула на воссоединение с ним, многие сочли это дурной шуткой. Все слишком хорошо помнят и видеоролики, на которых шоумен пытался опозорить бросившую его возлюбленную, и случаи домашнего насилия, о которых женщина рассказывала на всю страну, и алименты, которые бывший супруг с нее требовал.

«Не осуждайте меня. Я простила Джигурду! Никита отец моих детей, которые Души в нем не чают. Если бы вы узнали то, что узнала я, — поступили бы так же! Любви всем! И прощения», — расставила точки над «и» Марина сегодня.

«Вокруг нас много клеветы и лжи! Но мы победили! Может это банально, но без любви мир утонет во зле и в войне! Я знаю, что любима и люблю... Умейте прощать и вы победите тоже», — продолжила оправдываться бывшая звезда фигурного катания. «Спасибо всем, кто не ругает меня и понимает, что счастье зависит от нас самих... Женщины должны уметь прощать! Иначе война... Еще раз огромное спасибо за поддержку», — благодарит она тех, кто радуется воссоединению пары.

Но и это еще не все: ее бывший супруг намекнул на беременность своей «богини».

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)Май 4 2017 в 9:55 PDT

«Ой, это вы ее в животик целуете??? ждете ребеночка???? поздравляю!!!!!!!», «3 ребенок это супер, молодцы», «Судя по животику, Марина снова беременна! Поздравляем, вы отличная семья!», — обрадовались фанаты Джигурды.

Пара пока не комментирует эти предположения.

Фото: instagram.com