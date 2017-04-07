Мировое признание 17-летняя Лили- Роуз Депп получила в прошлом году, когда стала лицом аромата Chanel No.5. Однако о том, что девочку ждет великое будущее, знали чуть ли не с ее рождения. Еще бы, ведь она дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради.

С самых ранних лет за юной моделью пристально следили папарацции. Невооруженным глазом было видно, что дочь звездных родителей копия своей мамы, 44-летней французской актрисы – Ванессы Паради.

В последнее время Лили все чаще стала замечать очевидное сходство между ними. Так, на днях девушка опубликовала фото, где подчеркнула, как похожа на Ванессу.

Вот что значит «яблонька от яблони»: тот же пронзительный взгляд, пухлые губы и светлые локоны.

Помимо того, что мама и дочь как две капли воды похожи друг на друга внешне, звездный путь Лили началась в точности, как у Паради. В 1991-ом году Ванесса стала лицом компании Chanel, тем самым получив мировую известность.

Сам Джонни Депп не раз подчеркивал этот факт: «Это совпадение, что ее выбрал Карл Лагерфельд. Он заметил и ее мать, когда она была того же возраста, и когда я вижу ее с макияжем, мне становится тревожно, потому что она очень красивая девушка, и очень быстро взрослеет».

Стоит отметить, что Лили восхищается своей мамой, и часто выкладывает совместные фото, где признается ей в любви.

«Мой самый любимый человек в мире! Я люблю тебя, мам, сегодня и каждый день», - пишет Роуз.

Фото: Instagram, East News, Global Look Press