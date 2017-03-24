17-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, уже в своем юном возрасте успела освоить профессии актрисы, модели. Известность пришла к ней рано, и ей пришлось научиться контролировать свое поведение в социальных сетях. «Я впервые завела странички в Сети когда мне было примерно 12. Не публичные, доступ к ним был ограничен. Но уже тогда люди начали пытаться подражать мне и брату. Это ужасно раздражало, это так глупо. Мне жилось бы намного спокойнее, если социальных сетей не существовало бы вообще. Я очень боюсь, что меня взломают. Это — то же самое, как ходить по стеклу», — рассказала она People. Девушка очень серьезно относится к своему имиджу и мало говорит о личном. С нее стоило бы взять пример Алесе Кафельникововой, которая заявила недавно в блоге, что ненавидит Россию и позже ей пришлось оправдываться и извиняться перед подписчиками.

28-летняя Румер Уиллис унаследовала от отца не только черты лица, но и сильный характер. Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса стала победительницей шоу «Танцы со звездами», но ей было сложно бороться с критикой в Сети. «Это было очень тяжко. Я читала всю эту дрянь и чувствовала себя просто ужасно. Я думала: "неужели у меня нет шансов?"...», — призналась она.

15-летняя модель Кайя Гербер получила свои первые контракты благодаря сходству с мамой, нестареющей супермоделью 90-х Синди Кроуфорд. В интервью для журнала Teen Vogue девочка призналась, что мама помогает ей и с вопросами внешности. «Моя мама сама выщипывает мне брови, потому что знает, что если я сама возьмусь за пинцет, то выщипаю их до состояния тонюсеньких ниточек. В итоге я просто обожаю свои брови! Они выглядят идеально, даже если их просто расчесать с гелем», — похвасталась Кайя.

Дакота Джонсон, дочь Дона Джонсна и Мелани Гриффит, признавалась, что предпочитала вообще не ассоциировать себя со своим родителями и держаться подальше от звездной тусовки. Кейт Хадсон, дочь Голди Хоун и Курта Рассела, напротив была очень дружна с родителями. «Есть вещи, которые членам нашей семьи не стоило бы знать друг о друге, но между нами нет никаких секретов», — говорила она. Она совершенно не обижается, когда ее сравнивают с мамой: они и правда похожи как две капли воды.

Фото: globallookpress.com