«Неожиданное открытие! Вот так уезжай на гастроли», — прокомментировал Максим Галкин забавное видео, в котором его сын с восторгом отзывается о Филиппе Киркорове. Бывший супруг Аллы Пугачевой зачастил с визитами в семейный замок, и юморист выразил обеспокоенность этим фактом.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Май 23 2017 в 11:51 PDT

Филиппа Бедросовича дети называют «наш». «Он еще и наш. Все-таки подарки сделали свое дело», — комментирует Максим.

«А когда он еще приедет, папа?», — интересуется Гарри. «Когда накопит», — шутит отец.

«Ой, так хохотала! Филипп всюду успевает! Ваши видео заряжают позитивом. Спасибо», «Ой подняли настроение! Гарри солнышко, такой умничка, а вы Максим Золотой Папочка!!!», «Вот так Филипп, зря времени не теряет)))», — поддержали подписчики.

Конечно, слова о ревности — всего лишь шутка. Максим и Филипп долгие годы остаются друзьями и, судя по всему, вовсе не планируют враждовать друг с другом. Просто король российской эстрады и сам воспитывает двоих детей и умеет найти подход и к взрослым, и к малышам.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 23 2017 в 10:04 PDT

Фото: instagram.com