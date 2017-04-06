Наконец-то! Все мы долго не могли до конца поверить в развод Филиппа Киркорова с Аллой Пугачевой и скандальную историю с розовой кофточкой. Сегодня известный шоумен Андрей Малахов выяснил, почему с поп-королем происходили все неприятности, и дело вовсе не в его вздорном характере.

«Друзья! Остерегайтесь подделок! Неожиданно выяснилось, что у Филиппа Киркорова есть двойник, который и создает все проблемы в жизни Короля поп-музыки: именно он развелся с Аллой Пугачевой и не любит розовый цвет», — написал он в своем блоге.

Публикация от @malakhov007Апр 6 2017 в 9:07 PDT

Андрей добавил, что у тех, кто хочет увидеть настоящего Киркорова, есть шанс: оригинал скоро будет выступать с шоу «Я» на сцене Кремля.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Дек 30 2016 в 12:57 PST

«Как две капли», «На Харламова больше похож, чем на Киркорова», «Такие классные», — радуются подписчики.

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)Мар 24 2017 в 12:13 PDT

Фото: instagram.com