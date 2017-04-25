30 апреля королю отечественной поп-сцены Филиппу Киркорову исполнится 50 лет. В преддверии этого певец уже успел стать героем нескольких телепередач, приуроченных к его юбилею, открыл десятидневный марафон шоу «Я» в Кремлевском дворце и дал несколько больших интервью, в которых рассказал о том, о чем еще никогда не говорил.

Так, в разговоре с журналистом портала kommersant.ru Киркоров заявил, что для него 50 – это лишь цифра в паспорте и он совершенно не устал от сцены, с учетом того, что сейчас ему предстоит дать 10 концертов.

«Я не устал, и мне все это очень нравится; я немножко устал от постоянной борьбы с ветряными мельницами, встречающимися на пути, но это все равно уже не та борьба, которая была в 1990-х. Вот случись она сейчас, мне было бы сложно. А тогда море по колено: тебе 20 лет, и 25, и 30. Ты можешь все! Концерт у меня шел тогда пять часов! Но десять концертов в Кремле и сейчас!».

По словам Филиппа, такое количество выступлений – это не «борьба за рублем». Все дело в том, что в прошлом году его шоу «Я», режиссером которого выступил Франко Драгоне, собрало невероятное количество человек, да так, что представление пришлось продлить с трех до пяти концертов. Поэтому Киркоров решил рискнуть и превзойти прошлое достижение.

Помимо этого, Филипп так же поведал о том, что никого не любил так, как себя и всегда думал только о том, как создать себя и о сцене: «Вдруг меня профессия переделала целиком и полностью. Сцена меня изменила полностью! Это удивительно, но это так и есть. Заставила заниматься собой. Внешностью. Ну а тогда я даже как-то… И я не нравился никому, и мне никто не нравился. Я понимал, что мне надо себя ставить на ноги. И я этим занимался.»

Кроме карьеры, артист много внимания уделил разговорам о своих детях. Так, на вопрос о том, чего он еще не сделал в жизни, но точно должен, певец ответил: «Хотелось бы десять детей, и внуков надо. Но профессия такова, что нужно было заниматься только собой и любить только себя. И только когда я понял, что могу отпустить вожжи, появились дети.». К слову, наличие десятерых детей, Киркоров считает идеальным. По его словам: «Может, из десяти бы какой-то один гениальный ребенок родился.».

По поводу будущего своих наследников Аллы-Виктории и Мартина артист заявил, что не хочет, чтобы они шли в шоу-бизнес, ведь для этого нужны крепкие нервы, о чем звездный отец знает не понаслышке. Сам Филипп уверяет, что если в прошлом с его именем было связано много неприятных инцидентов, таких как, например, скандальная история с нападением на ассистентку режиссера, то сейчас его уже ничего не может спровоцировать и вывести из равновесия, потому что он заботится о будущем своих детей.

«Просто у меня растут два ребенка, которые через какое-то время начнут читать, рыться в интернете, и я не хочу, чтобы за какой-либо факт из моей биографии, появившийся после их рождения, им было стыдно. Я всегда смогу им сказать: «Ребята, это было до вашего рождения. Розовая кофточка, эти рисованные синяки в редакции бульварного портала… Это все было до вашего рождения. Знайте главное. С момента вашего рождения жизнь вашего отца поменялась на 180 градусов.», - заключил Киркоров.

Фото: instagram