Максим Галкин за последнее время изменился в лучшую сторону. Подписчики знаменитости обратили внимание на то, что супруг Примадонны не только похудел, но и помолодел.
Сегодня Максим опубликовал на своей странице в Instagram очень милый видеоролик.
«Никакого фитнеса не надо - прыжки с радостной 18-килограммовой нагрузкой!» — подписал ролик артист.
Подписчикам Галкина ролик очень понравился. Фолловеры сошлись во мнении, что артист — замечательный папа и детям очень повезло с ним.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями в сентябре 2013 года.
Фото: instagram.com