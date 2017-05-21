Максим Галкин за последнее время изменился в лучшую сторону. Подписчики знаменитости обратили внимание на то, что супруг Примадонны не только похудел, но и помолодел.

Сегодня Максим опубликовал на своей странице в Instagram очень милый видеоролик.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Май 21 2017 в 2:15 PDT

«Никакого фитнеса не надо - прыжки с радостной 18-килограммовой нагрузкой!» — подписал ролик артист.

Подписчикам Галкина ролик очень понравился. Фолловеры сошлись во мнении, что артист — замечательный папа и детям очень повезло с ним.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями в сентябре 2013 года.

Фото: instagram.com