Сегодня весь день популярный шоумен Максим Галкин показывал, как он поддерживает себя в форме. Способов оказалось несколько: верховая езда, прогулки на велосипеде — просто мечта, а не мужчина!

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 11 2017 в 1:31 PDT

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 11 2017 в 5:08 PDT

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 11 2017 в 5:21 PDT

Именно физическая активность — ключ к подтянутой фигуре 40-летнего Максима, который любит водные процедуры и очень скучает по лету:

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 10 2017 в 2:33 PDT

Катания на скутере, заплывы в море — всем этим мужчина наслаждался в Юрмале, куда ездил с семьей прошлым летом. «Песня классная! И, парень ничего...», «В какой вы прекрасной форме! Просто красавчик, так держать!!!», «Максим Александрович роскошный мужчина. И настоящий король», — восхищаются поклонницы.

Алла Борисовна, впрочем, худеет вовсе не из-за того, что не желает потерять сексапильного Максима, как можно было подумать. В недавней беседе с представителями СМИ супруг выдал ее секрет: «Алла некоторое время сидела на угольной диете. Ее давняя подруга, режиссер Галина Волчек, все удивлялась: "Алла, неужели ты на самом деле уголь ела?" А Алла ей в шутку: "Ага, куски антрацита заглатывала!"», — процитировал его слова сайт Dni.ru. Насколько долго певица использовала этот метод — неясно, ведь врачи не рекомендуют долго «сидеть» на угле.

Фото: globallookpress.com, starface.ru, instagram.com