Минувшие выходные дружное семейство Аллы Борисовны провело в Музее техники под открытым небом. Примадонна вместе с Максимом Галкиным, Кристиной Орбакайте и Михаилом Земцовым вывезли наследников на полезную прогулку. Близняшки Гарри и Лиза, как и их старшая сестра, пятилетняя Клавдия, остались в восторге от больших танков и ретро-автомобилей.

Публикация от Алла Пугачева (@allapugacheva_koroleva) Май 14 2017 в 8:50 PDT

Конечно, больше всего удовольствия от просмотра военной техники получил трехлетний сын Галкина и Пугачевой Гарри. Малыш, как настоящий мужчина, сел за руль большой машины, воображая себя опытным водителем. На вопрос о том, куда он собрался, Гарри ответил, что едет в поход. Похоже, наследник Аллы Борисовны растет истинным автолюбителем.

Публикация от Алла Пугачева (@allapugacheva_koroleva) Май 14 2017 в 8:58 PDT

А вот дочь Кристины Орбакайте выбрала более женственный вариант, заняв водительское место в красном авто и позируя маме на камеру.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Май 14 2017 в 12:43 PDT

«Клавдия Михайловна в ретромобиле. С интересом прогулялись по Музею Техники)», — подписала фото в своем блоге Кристина.

Стоит отметить, что в поместье Примадонны у детей есть, хоть и маленькие, но все же собственные машины, которыми Гарри и Лиза умело управляют, разъезжая по огромной территории замка в деревне Грязь.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 14 2017 в 1:49 PDT

Все это действо снимает и показывает подписчикам их папа Максим Галкин, который недавно опубликовал новое фото наследников. Многие пользователи Сети отметили, что малыши очень выросли и стали похожи на своих звездных родителей: «Как дети сильно похожи на вас», «Гарри прямо Вы сейчас , очень похожи) Лиза красавица в мамочку )», «Какие детки хорошенькие», «Большие уже».

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Май 16 2017 в 12:35 PDT

Фото: instagram.com