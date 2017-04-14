Минувшие выходные дружное семейство Аллы Борисовны провело в Музее техники под открытым небом. Примадонна вместе с Максимом Галкиным, Кристиной Орбакайте и Михаилом Земцовым вывезли наследников на полезную прогулку. Близняшки Гарри и Лиза, как и их старшая сестра, пятилетняя Клавдия, остались в восторге от больших танков и ретро-автомобилей.
Конечно, больше всего удовольствия от просмотра военной техники получил трехлетний сын Галкина и Пугачевой Гарри. Малыш, как настоящий мужчина, сел за руль большой машины, воображая себя опытным водителем. На вопрос о том, куда он собрался, Гарри ответил, что едет в поход. Похоже, наследник Аллы Борисовны растет истинным автолюбителем.
А вот дочь Кристины Орбакайте выбрала более женственный вариант, заняв водительское место в красном авто и позируя маме на камеру.
«Клавдия Михайловна в ретромобиле. С интересом прогулялись по Музею Техники)», — подписала фото в своем блоге Кристина.
Стоит отметить, что в поместье Примадонны у детей есть, хоть и маленькие, но все же собственные машины, которыми Гарри и Лиза умело управляют, разъезжая по огромной территории замка в деревне Грязь.
Все это действо снимает и показывает подписчикам их папа Максим Галкин, который недавно опубликовал новое фото наследников. Многие пользователи Сети отметили, что малыши очень выросли и стали похожи на своих звездных родителей: «Как дети сильно похожи на вас», «Гарри прямо Вы сейчас , очень похожи) Лиза красавица в мамочку )», «Какие детки хорошенькие», «Большие уже».
Фото: instagram.com