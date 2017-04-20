Заглянуть в гости к знаменитости — для многих поклонников это остается несбыточной мечтой. Но не для фанатов Мадонны, которых певица порадовала сегодня виртуальной экскурсией по своему дому.

Публикация от Madonna (@madonna)Апр 19 2017 в 2:58 PDT

На видео видны картины и скульптуры, которые находятся в одной из комнат, книги, которые читает певица. Присутствует тонкий юмор и самоирония: на одной из подушек написано «Королева не принимает сегодня». Фотография приемных детей в рамочке демонстрирует, что в доме чтут семейные ценности.

Подобными кадрами звезда делится с завидной регулярностью. Как любая мать, она гордится их достижениями и умиляется совместными снимками.

Публикация от Madonna (@madonna)Апр 19 2017 в 3:16 PDT

Публикация от Madonna (@madonna)Апр 19 2017 в 3:06 PDT

Мадонна гордится тем, что может обеспечить всем своим детям безбедную жизнь. В ее судьбе такого не было. «Здесь мне столько же, сколько дочери. Живу в заброшенной синагоге в Квинсе. Горе-танцовщица с большими мечтами. Учусь играть на гитаре. Берусь за любую работу, что удается найти. Живу на один доллар в день. Молюсь, чтобы кто-то нашел меня и я стала знаменитой. Хорошие годы», — писала она на днях под снимком из прошлого.

Фото: instagram.com