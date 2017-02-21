Певица опубликовала в Instagram первый снимок недавно удочеренных малышек из Малави, на котором их можно рассмотреть во всей красе

На снимке 4-летние близняшки Стелла и Эстер позируют в одинаковых спортивных костюмах и лентах, завязанных в банты на голове. Девочки улыбаются и выглядят заметно более счастливыми и ухоженными, чем на первых фотографиях, которые показывала певица. Подписчики Мадонны буквально влюбились в малышек и вместо слов оставляют сотни комментариев с сердечками.

«Восхитительные!», «Любовь!», «Маленькие ангелы», «Сладкие», «Вау! Да они просто красотки», «Наконец они улыбаются, а глаза засветились», «Какие милааааааахи», — фолловеры поставили за несколько часов более 100 тысяч «лайков».

Today's Blessing brought to you by Adidas! Публикация от Madonna (@madonna) Фев 21 2017 в 9:20 PST

Девочек Мадонна забрала из того же малавийского приюта, в котором в 2006 году встретила приемного сына Дэвида, сообщает WMJ. Сейчас адаптироваться в США малышкам, не говорящим по-английски, помогает няня, приехавшая с ними из приюта.

Фото: Instagram