Новый шпагат Анастасии Волочковой, новый образ Ренаты Литвиновой, таланты детей Татьяны Навки и Тутты Ларсен — это и многое другое в нашем дайджесте

Рената Литвинова примерила ретро-парик. Анастасия Волочкова показала супер-шпагат. Мадонна рассказала о своем тяжелом прошлом: «Здесь мне столько же, сколько дочери. Живу в заброшенной синагоге в Квинсе. Горе-танцовщица с большими мечтами. Учусь играть на гитаре. Берусь за любую работу, что удается найти. Живу на один доллар в день. Молюсь, чтобы кто-то нашел меня и я стала знаменитой. Хорошие годы». Елена Ваенга опубликовала философское стихотворение.

Екатерина Волкова обратилась за советом к подписчикам: «В эту серую промозглую московскую погоду очень хочется перемен. Если погоду я пока не в силах поменять, а вот стать брюнеткой обратно могу) Я прочла много ваших спорных комментариев о своем новом блонди-образе и поэтому решила устроить голосование и отдать право выбора своего цвета волос в ваши справедливые руки».

Любовь Толкалина сдала отпечатки пальцев: «Первый раз в жизни)))) Потому что собралась на самый мистический телеканал ТВ 3 )))) На запись передачи " Человек Невидимка"». Юлия Проскурякова показала, как поддерживает себя в форме: «Баба Юля давай, давай, давай!»

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Апр 18 2017 в 12:25 PDT

Наталья Подольская отправилась с сестрой в путешествие. Сейчас они находятся на озере Комо в Италии и едят один тирамису на двоих.

Юлия Высоцкая показала огромный букет роз, правда он предназначался ее другу, Михаилу Турецкому, день рождения которого посетила звезда на днях. А Нюша похвасталась гримеркой, заваленной букетами от фанатов.

Татьяна Навка похвасталась талантами дочери: «Фуэте, пируэт или подготовка к четвертным прыжкам-покажет жизнь!!!»

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Апр 18 2017 в 12:37 PDT

Тутта Ларсен пожаловалась, что сыне не хочет делать уроки и прячется от нее на шкафу: «Иногда мне хочется его удавить. Но слава Богу, он умеет оказаться вне зоны доступа».

Лиза Боярская похвасталась тортом для сына. Дэвид Бекхэм показал милое фото дочери в шляпе. А Алексей Ягудин показал, как он укладывает свою Мишель.

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)Апр 18 2017 в 10:22 PDT

Фото: instagram.com