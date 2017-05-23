После того, как известная телеведущая Лера Кудрявцева начала носить одежду свободного кроя и дала интервью, в котором заговорила о желании иметь детей, а ее фанаты отметили, что она инстинктивно прикрывает живот на фотографиях, СМИ заговорили о ее новой беременности. Сегодня звезда высказалась по этому поводу.

«Семья должна быть с детьми обязательно. Надеюсь, что здоровье позволит нам стать родителями. Теоретически я принимаю достижения медицины и радуюсь, когда слышу, что женщина стала мамочкой благодаря ЭКО или ей помогла суррогатная мать. Любые способы хороши ради большой цели. Но если говорить о себе, хочется чтобы все произошло естественно. Каждый раз, когда пишут, что я в положении, говорю: "Ваши слова да Богу в уши". Пусть мне накаркают», — передает слова телеведущей издание «Теленеделя».

Старшему (и пока единственному) сыну звезды Жану 27 лет, он живет отдельно от мамы. Сейчас всю свою нежность Лера отдает любимому мужу, 29-летнему хоккеисту Игорю Макарову, и котику Фофе, к поискам которого она даже привлекала экстрасенсов, когда тот на время пропал. У Игоря Макарова детей пока нет.

Фото: instagram.com