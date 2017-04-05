Вот уже пятый день телеведущая Лера Кудрявцева не может найти 3-летнего Фофу — любимого кота, который исчез из ее частного дома. Шотландский вислоухий кот — настоящий любимец ее семьи и поклонников, у него есть собственная страница в Instagram. Безутешная «котомама» решила испробовать все варианты и даже обратилась к знакомым экстрасенсам.
«НЕ Нашли пока. Объявления расклеены по всему поселку , соседи все в курсе , поскольку у нас частные дома , проблема зайти на чужую территорию , но мы поднимаем на уши всех и ходим, ходим, смотрим , зовем , ночью обошли весь лес , корм насыпали во многих местах , звонят мол видели похожего на Фофу , мы мчимся и тратим время на поимку чужого котика , сегодня весь день " убили " на это оказался не наш ((( не наш в 6 утра и не наш вечером , морально и физически уже конечно сил нет ((( спросила всех своих экстрасенсов - у каждого своя версия, и каждую версию все равно бегаем , смотрим , стучим , зовем», — рассказала она сегодня поклонникам.
«Это ужас. Никогда не думала, что потеря котика затмит все дела , работу и другие обязанности (((( думать ни о чем не могу . Но мы надеемся», — цитирует Леру «СтарХит».
Прознав о случившемся, балерина Анастасия Волочкова решила позаботиться о своем любимце.
Дорогие, узнавая о пропажах котиков, (да и мы своего теряли Жоржика..), хочется приобрести для этого чуда Лакки @love_lucky_kat ошейник с чипом... Чтобы его всегда можно было отследить и найти.. (особенно в нашем доме 900 метровом) И на участке...Кто может подсказать компанию лучших и надежных ошейников? Спасибо #балерина #волочкова #кот #котлакки #дом #доброеутро #добрыелюди #ошейникдлякошек #радость #любовь #котик
Фото: instagram.com
Совсем с ума посходили эти звездные тетки! Котиков кастрировать - и никаких проблем. Фофочке скорейшего возвращения домой. Мне кажется, этого милаху просто украли