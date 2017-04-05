Вот уже пятый день телеведущая Лера Кудрявцева не может найти 3-летнего Фофу — любимого кота, который исчез из ее частного дома. Шотландский вислоухий кот — настоящий любимец ее семьи и поклонников, у него есть собственная страница в Instagram. Безутешная «котомама» решила испробовать все варианты и даже обратилась к знакомым экстрасенсам.

«НЕ Нашли пока. Объявления расклеены по всему поселку , соседи все в курсе , поскольку у нас частные дома , проблема зайти на чужую территорию , но мы поднимаем на уши всех и ходим, ходим, смотрим , зовем , ночью обошли весь лес , корм насыпали во многих местах , звонят мол видели похожего на Фофу , мы мчимся и тратим время на поимку чужого котика , сегодня весь день " убили " на это оказался не наш ((( не наш в 6 утра и не наш вечером , морально и физически уже конечно сил нет ((( спросила всех своих экстрасенсов - у каждого своя версия, и каждую версию все равно бегаем , смотрим , стучим , зовем», — рассказала она сегодня поклонникам.

«Это ужас. Никогда не думала, что потеря котика затмит все дела , работу и другие обязанности (((( думать ни о чем не могу . Но мы надеемся», — цитирует Леру «СтарХит».

Прознав о случившемся, балерина Анастасия Волочкова решила позаботиться о своем любимце.

Фото: instagram.com