Пять дней Кудрявцева всеми силами пыталась найти своего кота Фофу. Дошло до того, что безутешная хозяйка обратилась за помощью к экстрасенсам. К счастью, все сложилось удачно. Несколько часов назад ведущая опубликовала в Instagram фото с камеры видеонаблюдения, где и был замечен кот.

«Операция " план перехват " #Фофавернись камеры у соседей засекли Фофу», - подписала Лера.

Затем на странице Кудрявцевой появился еще один снимок, на котором потерявшийся Фофа наконец-то вернулся домой. Радости ведущей не было предела. Она поблагодарила подписчиков за участие и сообщила, что исхудавшего, хромого кота ждет прием у ветеринара.

«НАШЛИ. Возвращение блудного Фофы. Ребята !!! Нашли у соседей на территории , проследили по камерам охранники соседа !!! Причём их территорию мы обходили раз 100. Он сидел внутри железных балок , которые были навалены горой !!! Насыпали около корм, звали , он начал мяукать , но не выходил, а забился ещё больше. В итоге разобрали гору балок и я сидела и умоляла его выйти . В конечном итоге он тихо вышел на корм и муж в прыжке ,как Ренат Дасаев накрыл Фофу. Урааааа. Худой, замученный, хромой - завтра к ветеринару. Спасибо вам мои подписчики за участие !!!! Большое спасибооооо. Выдохнула и расплакалась. Вот как бывает !!!».

«Рада за всех Вас. хорошо, что хорошо заканчивается. Фофа дуралей, надеюсь уроком для него будет», «Полные глаза слёз от счастья! У вас очень хорошие подписчики - так переживали, столько советов давали! От всей души за вас рада!», «Ура!!!Ура! Люблю его не могу! Переживала все эти дни . Маме отчет держала!!!», - прокомментировали фото поклонники.

Отметим, что трехлетний Фофа настоящая интернет-звезда. У шотландского вислоухого кота есть своя Instagram -страница, которая насчитывает почти 15 тысяч подписчиков.

Фото: Instagram