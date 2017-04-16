Осенью прошлого года Ксения Собчак родила сына Платона от актера Максима Виторгана в элитном подмосковном клиническом госпитале «Лапино». «18.11.16 теперь самый счастливый день. Я-мама прекрасного мальчика.», - сообщила тогда новоиспеченная мама.

Сегодня Платон празднует хоть и маленькую, зато важную для родителей дату. Малышу исполнилось полгода, о чем Ксения сообщила на своей странице в Instagram: «Сегодня ровно полгода моему счастью! Он растёт так стремительно, что хочется запомнить все моменты!».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 18 2017 в 12:00 PDT

Стоит отметить, что после появления на свет наследника фанаты Собчак просто перестали ее узнавать. Некогда скандальная журналистка и не особая поклонница детей превратилась в заботливую, милую и добрую мамочку, попутно рассказывая о прелестях воспитания.

«Мы с Максимом очень счастливые родители. Замечательный парень у нас растет, такой прям крепыш. И даже на два дня уехать от него в командировку очень тяжело. Я все время стараюсь, чтобы он был со мной.», - делилась Ксения.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Апр 16 2017 в 12:36 PDT

Такую кардинальную перемену положительно приняли не все пользователи Сети, которые припомнили ведущей ее давнее высказывание о детях, когда она назвала их «маленькими гаденышами».

«О чужих детях как о гаденышах отзывается, а теперь мимишные рекламные речи», «раз называла раньше детей гаденышами, то и своего должна так же! Иначе какая несправедливость», - возмущались они.

Фото: instagram.com