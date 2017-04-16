Осенью прошлого года Ксения Собчак родила сына Платона от актера Максима Виторгана в элитном подмосковном клиническом госпитале «Лапино». «18.11.16 теперь самый счастливый день. Я-мама прекрасного мальчика.», - сообщила тогда новоиспеченная мама.
Сегодня Платон празднует хоть и маленькую, зато важную для родителей дату. Малышу исполнилось полгода, о чем Ксения сообщила на своей странице в Instagram: «Сегодня ровно полгода моему счастью! Он растёт так стремительно, что хочется запомнить все моменты!».
Стоит отметить, что после появления на свет наследника фанаты Собчак просто перестали ее узнавать. Некогда скандальная журналистка и не особая поклонница детей превратилась в заботливую, милую и добрую мамочку, попутно рассказывая о прелестях воспитания.
«Мы с Максимом очень счастливые родители. Замечательный парень у нас растет, такой прям крепыш. И даже на два дня уехать от него в командировку очень тяжело. Я все время стараюсь, чтобы он был со мной.», - делилась Ксения.
Такую кардинальную перемену положительно приняли не все пользователи Сети, которые припомнили ведущей ее давнее высказывание о детях, когда она назвала их «маленькими гаденышами».
«О чужих детях как о гаденышах отзывается, а теперь мимишные рекламные речи», «раз называла раньше детей гаденышами, то и своего должна так же! Иначе какая несправедливость», - возмущались они.
Фото: instagram.com