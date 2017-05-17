Сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана Платону 18 мая исполнилось полгода. Мы поздравляем семью Ксении и вспоминаем известных женщин, у которых после рождения детей произошла полная перезагрузка.

Ксения Собчак

Ксения Собчак родила сына Платона спустя пару недель после своего тридцатипятилетия. К этому моменту ведущую успели окончательно достать вопросами о материнстве — свадьба с Максимом Виторганом была, а детей все нет. Кроме того, Собчак успела зарекомендовать себя как не самая большая поклонница малышей. Пройдя путь от «блондинки в шоколаде» и светской тусовщицы до пуленепробиваемой журналистки и медийной личности, которая детей называет «маленькими гаденышами», Ксения уже смирилась с мыслью, что семейное счастье — это не про нее.

Расставило все на свои места романтическое знакомство с актером Максимом Виторганом на политическом митинге. После свадьбы и рождения первенца Ксения, может, и не стала мягкой и пушистой, но все наконец увидели ее с другой, обычно скрытой от посторонних стороны — женственной, трогательной и неприлично счастливой.

Николь Ричи

Еще одна бывшая «блондинка в шоколаде», актриса Николь Ричи после свадьбы и рождения детей стала вообще другим человеком. Приемная дочь известного музыканта Лайонела Ричи в начале карьеры в кино снималась редко, зато тусовалась много, от души и каждый раз как в последний. Николь вместе с подружкой, наследницей многомиллиардного наследства Пэрис Хилтон (наследства Пэрис лишили за плохое поведение), не только была постояннной звездой вечеринок, но и снималась в сомнительном реалити-шоу, пыталась соответствовать образу сексуальной блондинки, а в итоге довела себя до анорексии и других проблем со здоровьем.

Незадолго до тридцатилетия Николь Ричи вышла замуж за рокера Джоэля Мэдена, от которого родила дочь Харлоу и сына Спарроу, и полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Теперь на первом месте у Николь — семья и дети, которых она считает смыслом жизни для женщины.

Оксана Акиньшина

Безумные гастроли со скандальной группой «Ленинград» и роман с фронтменом коллектива Сергеем Шнуровым для Оксаны Акиньшиной давно в прошлом. На смену затянувшимся «отвязным каникулам» актрисы пришли будни примерной мамы и жены.

Угомонить Оксану удалось видному мужчине, грузинскому кинопродюсеру Арчилу Геловани. Акиньшина родила от него двоих детей и теперь живет по расписанию сыновей Филиппа (от первого брака), Константина и дочки, появившейся на свет в январе. Недавно семейство переехало в Швейцарию, чтобы дети могли ходить в элитную школу La Garenne.

Анджелина Джоли

В жизни Анджелины Джоли было много экспериментов: однополые отношения, борьба с депрессией с помощью порезов себя острыми предметами, употребление запрещенных веществ и бурный роман с актером Билли Бобом Торнтоном, которого она увела у жены и за которого вышла замуж в Вегасе.

Все изменилось, когда во время съемок фильма о Ларе Крофт в Камбодже Джоли была поражена ужасными условиями жизни камбоджийцев и решила усыновть маленького местного мальчика Мэддокса. Позднее голливудская звезда усыновила еще одного мальчика Пакса и девочку Захару, а также родила троих детей от супруга Брэда Питта. Джоли превратилась в образцовую мать, главное в жизни которой — ее дети. Именно ради них она недавно решила развестись с Питтом, который, по ее словам, стал дурно на них влиять из-за чрезмерного увлечения алкоголем.

Саша Зверева

Экс-солистка поп-группы «Демо» Саша Зверева прославилась в начале 2000-х благодаря хиту про солнышко в руках и запомнилась всем девчонкой в коротких майках. Прессом певица может похвастаться и сейчас — будучи мамой троих детей, после появления которых главной темой в ее жизни, задающей тон всему остальному, стало материнство.

Вместе с детьми Саша переехала в солнечный Лос-Анджелес, занялась дизайном одежды для беременных и стала настоящим экспертом в вопросах материнства. Своим опытом Зверева, мечтающая родить еще детей, регулярно делится в Instagram и охотно дает советы будущим мамам.

Дрю Бэрримор

Первую роль в кино Дрю Бэррмор сыграла в пять лет — и понеслось. Бэрримор слишком рано узнала все прелести взрослой жизни и не смогла справиться с обрушившейся на нее свободой самостоятельно. В итоге известная в 80-х малолетняя тусовщица попала в свой первый реабилитационный центр в тринадцать лет.

Сейчас Дрю не интересуют ни тусовки, ни слава, ни роли в кино. Бэрримор практически не снимается и всю себя старается посвящать детям — дочерям Олив и Фрэнки от экс-супруга, арт-консультанта Уилла Копельмана, с которым развелась прошлым летом.

Тутта Ларсен

Телеведущая молодежного музыкального канала MTV с татуировками и пирсингом полностью растворилась в новом образе Тутты — мамы троих детей и эксперта в вопросах материнства. Тутта Ларсен растит сыновей Луку и Ивана и дочь Марфу, а также руководит собственным каналом TUTTA.TV, посвященным вопросам материнства, воспитания детей, психологии и отношений. Сконцентрироваться на приятной роли мамы Тутте помогает заботливый муж, музыкант Валерий Колосков, который, по словам самой Ларсен, позволил ей наконец ослабить стальную хватку и перестать быть «бабой-мужиком».

Фото: Getty, East News, Global Look Press, Instagram

