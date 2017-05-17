Ксения Собчак
Ксения Собчак родила сына Платона спустя пару недель после своего тридцатипятилетия. К этому моменту ведущую успели окончательно достать вопросами о материнстве — свадьба с Максимом Виторганом была, а детей все нет. Кроме того, Собчак успела зарекомендовать себя как не самая большая поклонница малышей. Пройдя путь от «блондинки в шоколаде» и светской тусовщицы до пуленепробиваемой журналистки и медийной личности, которая детей называет «маленькими гаденышами», Ксения уже смирилась с мыслью, что семейное счастье — это не про нее.
Расставило все на свои места романтическое знакомство с актером Максимом Виторганом на политическом митинге. После свадьбы и рождения первенца Ксения, может, и не стала мягкой и пушистой, но все наконец увидели ее с другой, обычно скрытой от посторонних стороны — женственной, трогательной и неприлично счастливой.
Николь Ричи
Еще одна бывшая «блондинка в шоколаде», актриса Николь Ричи после свадьбы и рождения детей стала вообще другим человеком. Приемная дочь известного музыканта Лайонела Ричи в начале карьеры в кино снималась редко, зато тусовалась много, от души и каждый раз как в последний. Николь вместе с подружкой, наследницей многомиллиардного наследства Пэрис Хилтон (наследства Пэрис лишили за плохое поведение), не только была постояннной звездой вечеринок, но и снималась в сомнительном реалити-шоу, пыталась соответствовать образу сексуальной блондинки, а в итоге довела себя до анорексии и других проблем со здоровьем.
Незадолго до тридцатилетия Николь Ричи вышла замуж за рокера Джоэля Мэдена, от которого родила дочь Харлоу и сына Спарроу, и полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Теперь на первом месте у Николь — семья и дети, которых она считает смыслом жизни для женщины.
Оксана Акиньшина
Безумные гастроли со скандальной группой «Ленинград» и роман с фронтменом коллектива Сергеем Шнуровым для Оксаны Акиньшиной давно в прошлом. На смену затянувшимся «отвязным каникулам» актрисы пришли будни примерной мамы и жены.
Угомонить Оксану удалось видному мужчине, грузинскому кинопродюсеру Арчилу Геловани. Акиньшина родила от него двоих детей и теперь живет по расписанию сыновей Филиппа (от первого брака), Константина и дочки, появившейся на свет в январе. Недавно семейство переехало в Швейцарию, чтобы дети могли ходить в элитную школу La Garenne.
Анджелина Джоли
В жизни Анджелины Джоли было много экспериментов: однополые отношения, борьба с депрессией с помощью порезов себя острыми предметами, употребление запрещенных веществ и бурный роман с актером Билли Бобом Торнтоном, которого она увела у жены и за которого вышла замуж в Вегасе.
Все изменилось, когда во время съемок фильма о Ларе Крофт в Камбодже Джоли была поражена ужасными условиями жизни камбоджийцев и решила усыновть маленького местного мальчика Мэддокса. Позднее голливудская звезда усыновила еще одного мальчика Пакса и девочку Захару, а также родила троих детей от супруга Брэда Питта. Джоли превратилась в образцовую мать, главное в жизни которой — ее дети. Именно ради них она недавно решила развестись с Питтом, который, по ее словам, стал дурно на них влиять из-за чрезмерного увлечения алкоголем.
Саша Зверева
Экс-солистка поп-группы «Демо» Саша Зверева прославилась в начале 2000-х благодаря хиту про солнышко в руках и запомнилась всем девчонкой в коротких майках. Прессом певица может похвастаться и сейчас — будучи мамой троих детей, после появления которых главной темой в ее жизни, задающей тон всему остальному, стало материнство.
Вместе с детьми Саша переехала в солнечный Лос-Анджелес, занялась дизайном одежды для беременных и стала настоящим экспертом в вопросах материнства. Своим опытом Зверева, мечтающая родить еще детей, регулярно делится в Instagram и охотно дает советы будущим мамам.
Дрю Бэрримор
Первую роль в кино Дрю Бэррмор сыграла в пять лет — и понеслось. Бэрримор слишком рано узнала все прелести взрослой жизни и не смогла справиться с обрушившейся на нее свободой самостоятельно. В итоге известная в 80-х малолетняя тусовщица попала в свой первый реабилитационный центр в тринадцать лет.
Сейчас Дрю не интересуют ни тусовки, ни слава, ни роли в кино. Бэрримор практически не снимается и всю себя старается посвящать детям — дочерям Олив и Фрэнки от экс-супруга, арт-консультанта Уилла Копельмана, с которым развелась прошлым летом.
Тутта Ларсен
Телеведущая молодежного музыкального канала MTV с татуировками и пирсингом полностью растворилась в новом образе Тутты — мамы троих детей и эксперта в вопросах материнства. Тутта Ларсен растит сыновей Луку и Ивана и дочь Марфу, а также руководит собственным каналом TUTTA.TV, посвященным вопросам материнства, воспитания детей, психологии и отношений. Сконцентрироваться на приятной роли мамы Тутте помогает заботливый муж, музыкант Валерий Колосков, который, по словам самой Ларсен, позволил ей наконец ослабить стальную хватку и перестать быть «бабой-мужиком».
Фото: Getty, East News, Global Look Press, Instagram