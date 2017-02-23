Ксения Собчак предпочитает не давать интервью о личной жизни и не рассказывать лишнее о супруге Максиме Виторгане и сыне Платоне. На этот раз она решила сделать исключение. Ксения, которая сейчас находится в Милане, где посещает показы Недели моды, пообщалась в прямом эфире со своими подписчиками в Instagram и даже ответила на вопросы о родах и сыне.

«Сын меня очень радует. Мы с Максимом очень счастливые родители. Замечательный парень у нас растет, такой прям крепыш. И даже на два дня уехать от него в командировку очень тяжело. Я все время стараюсь, чтобы он был со мной. Я рожала естественным образом. Но, честно говоря, прокляла все на свете. Как-то очень было тяжело. Такая была легкая беременность и очень тяжелые роды. Но, я сразу сказала врачам— ребят, если я буду орать, что, мол, давайте мне кесарево, вы мне не делайте. Но, хорошо, что эта боль быстро забывается», — поделилась Собчак.

Ксения рассказала, что ответственно подошла к вопросу материнства, читала много литературы по теме во время беременности и очень рада, что родила ребенка естественным путем:

«Верю в то, что ребенок должен пройти все эти родовые пути, потому что это очень важный момент в борьбе за жизнь. Плюс психологи говорят о том, что дети, которые родились естественным путём, более выносливые и стрессоустойчивые. Ребенок, когда появляется на свет, испытывает не меньшую боль, чем женщина. И вот этот стресс, когда у него сжимается голова, кости во время прохода через родовые пути, особенно через узкие кости таза. Для него это тяжелое испытание. И когда он это проходит, то становится более живучим и жизнестойким. Мне кажется, это очень важный момент, ради которого стоит и пострадать, в кои-то веки подумать не о себе».

Фото: Instagram, globallookpress.com