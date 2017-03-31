Совсем недавно певица Кристина Орбакайте с мужем поздравляли свою дочь с 4-летием, и вот — девочке уже исполнилось 5! В честь этого события мама поделилась в Instagram ее милым снимком. «Радость моя, солнце и душа!» — написала она.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Мар 30 2017 в 4:34 PDT

Подписчики отметили, что все дети у Кристины Орбакайте получились очень красивыми, и предложили исполнительнице родить еще сына или дочь. Напомним, что у певицы есть еще два сына: 25-летний Никита Пресняков от отношений с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим и 18-летний Дени Байсаров от союза с бизнесменом Русланом Байсаровым. С 2005 года Кристина замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, который тоже не чает души в Клавдии.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Фев 25 2017 в 2:47 PST

Алла Пугачева и старшие братья Клавдии девочки предпочли не поздравлять ее с праздником в социальных сетях, передает Letidor. Алла Борисовна предпочла поздравить девочку лично на пышном празднике, фотографии с которого уже начали публиковать друзья семьи.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)Мар 31 2017 в 12:31 PDT

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)Мар 31 2017 в 11:49 PDT

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Мар 31 2017 в 12:13 PDT

Фото: instagram.com