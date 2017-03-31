Совсем недавно певица Кристина Орбакайте с мужем поздравляли свою дочь с 4-летием, и вот — девочке уже исполнилось 5! В честь этого события мама поделилась в Instagram ее милым снимком. «Радость моя, солнце и душа!» — написала она.
Подписчики отметили, что все дети у Кристины Орбакайте получились очень красивыми, и предложили исполнительнице родить еще сына или дочь. Напомним, что у певицы есть еще два сына: 25-летний Никита Пресняков от отношений с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим и 18-летний Дени Байсаров от союза с бизнесменом Русланом Байсаровым. С 2005 года Кристина замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, который тоже не чает души в Клавдии.
Алла Пугачева и старшие братья Клавдии девочки предпочли не поздравлять ее с праздником в социальных сетях, передает Letidor. Алла Борисовна предпочла поздравить девочку лично на пышном празднике, фотографии с которого уже начали публиковать друзья семьи.
Фото: instagram.com
Малая охламонь беззаботная, гены отдыхают.