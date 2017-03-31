Сегодня ребенку Ирены Понарошку исполнилось 6 лет, с чем звездная мама поспешила поздравить его на своей странице в Instagram. Популярная телеведущая выложила редкое семейное фото и адресовала малышу нежное письмо.

«Помнится, шесть лет назад эта большая светлая голова доставила мне немало удивительных переживаний. С Днем Рождения, наш сынок, наш любимый Пушистик, наш Серафимчик, наше Зернышко, наша Булочка! Вдруг этот пост сохранится в виртуальных антресолях на долгие годы и ты прочтешь его, когда будешь совсем взрослым? Знай, мой большой малыш, я счастлива быть твоей мамой и мечтаю быть твоим другом! Я надеюсь, что смогу им стать, а если у меня не будет получаться - помоги мне, пожалуйста! Эта моя самая большая мечта!»

Напомним, что в 2010-ом году Ирена вышла замуж за ди-джея и кришнаита Александра Глухова. Спустя год у пары родился сын Серафим. По словам самой ведущей, появление ребенка кардинально поменяло ее жизнь. Сейчас же Понарошку активно занимается воспитанием сына, который, к слову, является вегетарианцем и с удовольствием рассказывает об особенностях Серафима.