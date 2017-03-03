Ирена Понарошку живет в теплых краях с супругом, диджеем Александром Глуховым, известным как DJ List, и сыном Серафимом, которому в конце марта исполнится шесть лет. Телеведущая решила подразнить подписчиков горячими кадрами с острова. На одном из снимков она позирует в бассейне в мокром купальнике.

На другой фотографии Ирена мирно покачивается в гамаке с мужем. «Продолжаем в поте лица качать все группы мышц! #ШерстянаяПилотка #ВяжуНаЗаказ #КвантовыйКачок #УдушающийПрием», — подписала она снимок.

Подписчики Ирены написали ей и ее супругу кучу комплиментов: «Обожаю вашу пару», «Идиллия», «Классные», «Ребят, вы замечательная команда))))», «Это просто любовь!», «Вот он секрет», «Вы очень красивые!».

Фото: Instagram, globallookpress.com