34-летняя телеведущая Ирена Понарошку с диджеем и кришнаитом Александром Глуховым воспитывают сына по имени Серафим. Мальчик появился на свет 31 марта 2011 года, и незадолго до его дня рождения мама решила рассказать подписчикам своего блога, каким особенным растет ее сын.

«Мы с мужем не едим мясо, рыбу, курицу, морепродукты и Серафим — тоже. На момент зачатия, беременности и 1,5 лет грудного вскармливания я питалась также в рамках лакто-вегетарианской системы. Серафим Саныч не ест все это по собственным убеждениям. Даже когда нас нет рядом, даже на детских праздниках, даже когда бабушка его уговаривает, даже когда все дети вокруг едят. Просто не считает это съедобным и все», — сообщила она.

На завтрак мальчик ест каши (около 9 разных видов), йогурты, мюсли, фрукты, семена, орехи, масло. На обед — суп (овощи, бобовые, семена, специи, масло), борщ с фасолью, щи и так далее. Полдник ребенка состоит из творога, ягод, фруктов, сырников и варенья. На ужин Серафим может съесть пасту, гречу, веганский оливье, пиццу, брокколи с сыром.

Публикация от TV Host, journalist (@irenaponaroshku)Мар 24 2017 в 5:20 PDT

Когда звезда устраивала ребенка в сад, она заранее поставила условие: мальчика должны кормить только вегетарианскими блюдами. Однако у сотрудников заведения было другое мнение и все закончилось скандалом.

Ирена подчеркнула, что не давит на сына в вопросе выбора диеты, они с папой просто подают личный пример того, как нужно питаться.

Не все подписчики согласны с мнением родителей Серафима. «Ребенок все будет делать так, как видит в семье, есть то, что дают и едят в семье. Конечно, если в доме никогда не бывает мяса и так далее, то ему и в голову не придет его есть где бы там ни было еще», — цитирует мнение портал Letidor.

А как считаете вы? Может ли обычный здоровый ребенок самостоятельно выбрать вегетарианство?

Фото: instagram.com