30-летняя певица Глюк’oZa, она же Наталья Ионова, и ее супруг Александр Чистяков — родители двух очаровательных девочек: 9-летней Лиды и 5-летней Веры. Однако пара, которая недавно отпраздновала 10-летие брака, никогда не планировала этим ограничиваться: оба они мечтают о мальчике.
«Мы мечтаем о мальчике! Очень хочу ребенка и тщательно готовлюсь к этому событию. Я люблю детей, обожаю свою семью! Мне хочется как можно чаще видеть в доме маленьких детей, слышать их звонкий смех. Что может быть прекраснее этого? Ведь дети быстро вырастают. А мне так хочется потискать малыша. Надеюсь, у меня такая возможность еще будет. Мои дочки тоже очень хотят еще братика. Они ко мне подходят и говорят: "Мама, роди нам братика!" А потом, спустя минуту, добавляют: "Нет, лучше двух братиков, чтобы мы смогли их разделить между собой"», — призналась она недавно в интервью изданию «Собеседник».
Наталья старается вести здоровый образ жизни и тщательно следит за питанием. Однако прямо сейчас становиться мамой третьего ребенка она не готова. Артистка хочет подождать момента, когда обе девочки будут ходить в школу.
Муж не настаивает. Он во всем поддерживает любимую и почти не ругает ее за откровенные селфи и порой черезчур открытую одежду, которую она выбирает. И готов терпеть вспышки ревности, хоть и не дает Наташе повода подозревать себя в неверности. «Я стараюсь контролировать свои чувства, но не всегда получается. Я очень сильно люблю мужа и каждый день благодарю Бога, что он мне послал Сашу. Хотя у нас неидеальные отношения. Они бывают, как мне кажется, только на страницах глянцевых изданий. Семья — это большой труд: нужно уметь договариваться», — уверена она.
Как заставить... вернее нет, неправильная формулировка - желать приглашать тебя на свидание после 10 лет совместного брака?!) Честного говоря, пришла к мнению, что это во многом зависит от мужчины! Есть мужчины, которым хоть весь мир положи к ногам, оставайся сексуальной, успевай смотреть за домом, отвести детей в школу и бла-бла-бла, и они они все равно будут гулять!! Это их стихия, поднятие самооценки и просто подтверждение, что они ещё ого-го-го! А есть такие, как у меня! Не знаю уж за что Бог даровал мне это счастье! Ему просто хорошо дома, хорошо со мной. И уж поверьте, у нас бывают разные моменты, и я бываю жуткой грымзой и мало романтичной! ))) Но мой просто такой! Все шумные компании ему интересны со мной, встречи с друзьями со мной - не важно, что ) а важно, что со мной!! И как же я это люблю в нем!! Это то качество, которым обладают либо те, кто только влюбился, либо кто что-то уже терял!! Вот сегодня у нас ужин на двоих и между нами свеча!! А к вам вопросик, какими качествами должен обладать ваш любимый мужчина? Смотрю на нескольких своих подруг и вижу, что девушки превратились в мазохисток. Им нравятся измены, стычки, борьба, слезы, депрессиии. И как говорится, "Любовь в миноре". Неужели это приносит вам счастье???
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