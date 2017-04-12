30-летняя певица Глюк’oZa, она же Наталья Ионова, и ее супруг Александр Чистяков — родители двух очаровательных девочек: 9-летней Лиды и 5-летней Веры. Однако пара, которая недавно отпраздновала 10-летие брака, никогда не планировала этим ограничиваться: оба они мечтают о мальчике.

«Мы мечтаем о мальчике! Очень хочу ребенка и тщательно готовлюсь к этому событию. Я люблю детей, обожаю свою семью! Мне хочется как можно чаще видеть в доме маленьких детей, слышать их звонкий смех. Что может быть прекраснее этого? Ведь дети быстро вырастают. А мне так хочется потискать малыша. Надеюсь, у меня такая возможность еще будет. Мои дочки тоже очень хотят еще братика. Они ко мне подходят и говорят: "Мама, роди нам братика!" А потом, спустя минуту, добавляют: "Нет, лучше двух братиков, чтобы мы смогли их разделить между собой"», — призналась она недавно в интервью изданию «Собеседник».

Наталья старается вести здоровый образ жизни и тщательно следит за питанием. Однако прямо сейчас становиться мамой третьего ребенка она не готова. Артистка хочет подождать момента, когда обе девочки будут ходить в школу.

Муж не настаивает. Он во всем поддерживает любимую и почти не ругает ее за откровенные селфи и порой черезчур открытую одежду, которую она выбирает. И готов терпеть вспышки ревности, хоть и не дает Наташе повода подозревать себя в неверности. «Я стараюсь контролировать свои чувства, но не всегда получается. Я очень сильно люблю мужа и каждый день благодарю Бога, что он мне послал Сашу. Хотя у нас неидеальные отношения. Они бывают, как мне кажется, только на страницах глянцевых изданий. Семья — это большой труд: нужно уметь договариваться», — уверена она.

Фото: instagram.com