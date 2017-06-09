Две недели назад у Полины Аксеновой, дочери популярной телеведущей Даны Борисовой и бизнесмена Максима Аксенова, начались летние каникулы. Первые дни школьница провела с классом — все вместе они ездили в Коломну. Теперь девочка, чья мама проходит лечение от наркозависимости в специализированной клинике в Самуи, делится впечатлениями из поездки, которую организовал для нее папа.

Публикация от Polina Axenova (@polinaaxenova2007)Июн 8 2017 в 1:55 PDT

Публикация от Polina Axenova (@polinaaxenova2007)Июн 8 2017 в 2:04 PDT

Публикация от Polina Axenova (@polinaaxenova2007)Июн 8 2017 в 2:01 PDT

«Как с обложки модного журнала, счастья тебе детка», «Ух ты, суперские коньки первый раз вижу такие», «Здорово! Это где так красиво?», «Какие молодцы папа с бабушкой сколько много с тобой путешествуют», — комментируют подписчики.

Дана, в свою очередь, настороженно относится к подобным развлечениям Полины. Она уверена, что отец настраивает ее дочь против нее. Своими опасениями Дана поделилась в видеороликах из клиники:

По словам самого Максима, он просто выполняет отцовский долг и не собирается лишать бывшую жену прав на воспитание Полины. «В суд обратился только с целью определения места проживания Полины со мной. Лишать Дану родительских прав и запрещать ей общаться с дочкой я не планирую. Более того, с Даной мы об этом договорились еще зимой», — говорил он в одном из интервью.

СМИ также сообщили, что скоро у Полины родится братик или сестренка, бизнесмен старается не комментировать эту информацию.

Фото: instagram.com