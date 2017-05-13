В конце апреля в эфире «Пусть говорят» на «Первом канале» мать телеведущей Даны Борисовой попросила помочь спасти дочь от наркозависимости. Под видом предложения стать ведущей нового реалити-шоу на Первом, которое, якобы, будет сниматься в Таиланде, Андрей Малахов и другие звезды отечественного шоу-бизнеса устроили Дану в специализированную клинику в этой стране.

9-летняя дочь Даны Борисовой Полина, которая в данный момент проживает со своим отцом — бывшим гражданским мужем телеведущей Максимом Аксеновым, разместила на странице своей мамы в Instagram полное отчаяния обращение к ней. «Привет, мама! Это Полина. Извини, что пишу в твоем инстаграме, просто уже несколько недель не могу с тобой поговорить. Представляешь все это время бабушка Катя живет в нашей квартире, не могу забрать свои вещи и книжки, я не хочу туда ехать, потому что там журналисты и камеры. По-моему, бабушка Катя совсем сошла с ума она и тебя прячет+позорит нашу семью, со своими журналистами из пусть говорят. Она дала им все наши адреса и теперь они за нами шпионят, из-за них я не могу спокойно погулять». Полина пишет, что журналисты преследуют ее даже в школе. Девочка боится, что ее могут из школы выгнать. «Надеюсь, ты увидишь мое сообщение и позвонишь мне», - заканчивает свое письмо Полина.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова (@danaborisova_official)Май 13 2017 в 4:12 PDT

В комментариях к публикации быстро возникли вопросы, действительно ли, автором является Полина. Девочка быстро отреагировала на это и выложила короткий видеоролик. «Хотите верьте, хотите не верьте, но это написала я, потому что я очень волнуюсь за маму», — обратилась она к подписчикам Борисовой.

Фото: instagram.com