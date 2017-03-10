Не так давно Анна Седокова запустила флешмоб #НастоящиеЛюди, в рамках которого предложила всем своим подписчикам рассказать о своих неудачах и преодолениях, стать откровеннее и честнее друг с другом. Сама певица решила поведать о своем самом большом модном провале.

«Мне хотелось провалиться под землю, пропасть и исчезнуть навсегда. Фотографиями в этом платье/простыне пестрил на следующий день весь интернет. "Седокова опозорилась" . "Седокова прямо из бани на дорожку "... Миллион мемов на тему и навсегда занесенное мое имя в черный список модных критиков. В тот день я поняла, что самой стильной мне уже не быть никогда», — написала звезда.

Речь идет о платье, в котором она появилась на церемонии вручения премии «Муз-Тв» в 2013 году.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Мар 9 2017 в 11:23 PST

«И кто бы мог подумать, что это платье было созданно одним из лучших мировых дизайнеров. После он создал одно из лучших платьев Бейонсе и сейчас создает, но вот тут у нас все не совпало», — подчеркнула она. Седокова не стала указывать имя дизайнера, но вовсе не секрет, что это был Michael Costello, который меньше чем через год создал кружевное платье, в котором супруга Джей-Зи сорвала овации.

«И я же советовалась со стилистами. Ткань, рассчитанная на темное помещение, белая в мелкие блестки, на дневном свете реально казалась белой простыней, "удачный" макияж, нелепая корона на голове, мускулистые руки, внезапный ветер оголивший мои трусы и возбудивший мои соски. А об искусно подобранных жутких лабутенах на платформе я просто промолчу», — пожаловалась Анна на работавших с ней «профессионалов».

«Так я научилась жить с позором. И поверьте после этого платья, мне вот совсем ничего уже не страшно. Даже если про меня напишут, что я переспала и инопланетянином за ротации, все равно хуже этого платья не будет в моей жизни ничего. Но я же пережила! А значит и ТЫ сможешь», — оптимистично подытожила певица.

Фото: starface.ru, instagram.com