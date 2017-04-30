Популярная радиоведущая Алла Довлатова накануне поделилась с подписчиками радостной новостью: она окрестила новорожденную дочку Машу. Фотографий из церкви она публиковать не стала, но поведала, что это важное событие они решили отметить в ресторане. Для нового члена семьи даже заказали большой торт, который, конечно же, новорожденной не достался.

«Вчера крестили нашу Марусечку. Чудесный все-таки Праздник - Крестины! Отмечали его всей семьёй в семейном ресторане», — подписала Довлатова снимок со старшей дочкой.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)Апр 29 2017 в 7:03 PDT

А сразу из ресторана вся весья отправилась в аэропорт. Несмотря на то, что Марусе нет еще и месяца, ее мама не боится перелетов. Правда, полет мог и не состояться: в аэропорту случилась неприятность.

«У нас начался отпуск! Правда, начался он с приключением. Билеты я в интернете купила, но зарегистрироваться в on-line вчера мы, почему-то, не смогли. Сегодня опоздали на регистрацию и, оказалось, что все паспортные данные система не зафиксировала! Вот поэтому и зарегистрироваться у нас не получилось. О ужас! Я думала, что не улетим! Но, какие добрые и отзывчивые люди работают в авиакомпании! Узнав, что мы с детьми и с грудным ребёнком, открыли регистрацию, нас зарегистрировали и посадили на рейс! Низкий поклон и благодарность от всего сердца!», — рассказала ведущая поклонникам.

«Алла, не перестаю удивляться и восхищаться, особенно помня себя после родов! Вы супер женщина!», «Круто, как можно родить, работать и собраться на отдых!», «Аллочка доказала, что рожать детей можно "между прочим"! Жизнь с рождением малышки не останавливается, а только набирает обороты! И на работу после родов можно выйти через неделю! И выглядеть ещё лучше прежнего! И вообще не выпадать из жизни на 3 года положенного декрета! Умничка и красавица!», — восхищаются поклонники в комментариях поступком Аллы.

Фото: instagram.com