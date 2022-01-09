Вы все делали неправильно: врачи перечислили утренние привычки, опасные для здоровья

Вы все делали неправильно: врачи перечислили утренние привычки, опасные для здоровьяПроверьте, а вы правильно начинаете свой день
Группа британских ученых провела исследования, в результате которых пришла к весьма неожиданным выводам. Оказывается, большинство людей начинают свой день с определенных действий, которые могут нанести непоправимый урон здоровью и надолго испортить настроение. По словам медиков, некоторые ритуалы могут нарушить метаболизм или травмировать организм, который еще не успел проснуться и запустить те или иные процессы и настроиться на рабочий лад.
Так, например, одной из самых опасных привычек оказались спортивные нагрузки прямо с утра. Если вы не относитесь к тем, кто начинает активничать, едва спустившись с кровати, то можете сразу же перейти к следующему пункту. Всех остальных эксперты предостерегают от возможных травм, растяжек и прочих неприятных последствий. Все дело в том, что организм не готов к физическим активностям сразу же после пробуждения. Прежде чем приступать к разминке, специалисты рекомендуют принять контрастный душ, поделать какие-то дела, чтобы мышцы разогрелись и были готовы к спортивным нагрузкам.
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Еще одной негативной привычкой, по словам ученых, является употребление свежевыжатого апельсинового сока на голодный желудок. Выпитый натощак так популярный многими напиток может нарушить работу обменной системы, а также вызывать повышение уровня глюкозы в крови.
Ну и следующей привычкой, которая может нанести непоправимый урон организму, является употребление ароматного кофе натощак. Несмотря на то что многие не представляют свое утро без этого бодрящего напитка, эксперты рекомендуют все же пересмотреть свои пищевые пристрастия. Кофе может вызвать резкий скачок сахара в крови, спровоцировав развитие некоторых заболеваний и неприятных последствий. Лучше всего, по словам ученых, начинать свой день со стакана чистой воды (можно добавить дольку лимона) и полезного завтрака.
Фото: Pexels.com