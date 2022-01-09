Вы все делали неправильно: врачи перечислили утренние привычки, опасные для здоровья

Группа британских ученых провела исследования, в результате которых пришла к весьма неожиданным выводам. Оказывается, большинство людей начинают свой день с определенных действий, которые могут нанести непоправимый урон здоровью и надолго испортить настроение. По словам медиков, некоторые ритуалы могут нарушить метаболизм или травмировать организм, который еще не успел проснуться и запустить те или иные процессы и настроиться на рабочий лад.

Так, например, одной из самых опасных привычек оказались спортивные нагрузки прямо с утра. Если вы не относитесь к тем, кто начинает активничать, едва спустившись с кровати, то можете сразу же перейти к следующему пункту. Всех остальных эксперты предостерегают от возможных травм, растяжек и прочих неприятных последствий. Все дело в том, что организм не готов к физическим активностям сразу же после пробуждения. Прежде чем приступать к разминке, специалисты рекомендуют принять контрастный душ, поделать какие-то дела, чтобы мышцы разогрелись и были готовы к спортивным нагрузкам.