Метод тарелки: как похудеть без подсчета калорий и жестких ограничений

Метод тарелки: как похудеть без подсчета калорий и жестких ограниченийРазбираем особенности новой системы питания.
Нина Коломийцева
Сертифицированный специалист международной ассоциации йоги (Yoga alliance), основатель Культурной Организации 108, автор блога @nina108k
Основные принципы системы питания «метод тарелки»
В первую очередь, «метод тарелки» очень демократичен и подходит абсолютно всем, ведь никаких особых ограничений этот способ питания не предусматривает. Теоретически есть можно все за редкими исключениями, о которых мы поговорим ниже.
Во-вторых, переход на такой тип питания не связан со сложностями. Достаточно найти у себя дома тарелку диаметром 20-25 см. Ее необходимо условно разделить на 2 части: первая половина — это овощи в любом виде: сыром, тушеном, в виде салата. Вторую половину тарелки также следует разделить пополам: одна часть — это белок (мясо или рыба), вторая — углеводы. Исходя из вышесказанного, питание по «методу тарелки» можно считать разнообразным и полезным, так как в нем присутствуют все необходимые организму элементы, причем в нужных пропорциях: 50% приходится на овощи, 25% на белки и оставшиеся 25% на углеводы.
Плюсы «метода тарелки»
«Метод тарелки» теоретически подходит для разных приемов пищи (обеда, ужина). Некоторые диетологи советуют даже использовать тарелки меньшего размера (20-21 см), что позволит питаться чаще — 4-5 раз в день (дробное питание).
Фото: freepik.com
В принципе, питаясь таким образом, можно не переедать и избежать самой главной проблемы, с которой сталкиваются люди, сидящие на строгих диетах, — срывов.
Ограничения данной системы питания
Для того чтобы действительно достичь хороших результатов в поддержании формы, стоит соблюдать и некоторые другие правила питания:
Отдавать предпочтение мясу и рыбе, приготовленным на пару, путем тушения, варки или в духовке. Так как жарка добавляет калорийности блюдам, убавляет их полезность.
Откажитесь от картофеля, шлифованного риса и макарон в качестве гарниров. Причина та же — калорийность.
Всегда начинайте прием пищи с овощей — это будет способствовать насыщению и позволит меньше съесть более калорийных продуктов.
Старайтесь контролировать себя — не переедайте, не берите «добавки» и т. д.
И самое главное — не относитесь к данному методу питания как к гарантированному способу похудеть быстро и эффективно. Поскольку это диета, не предусматривающая серьезные ограничения, процесс будет идти медленно, а это значит, что для его ускорения нужно обязательно дополнить свой образ жизни спортивными нагрузками. Это действительно поможет не просто нормализовать питание, но и сбросить вес. «Метод тарелки» подходит для долгосрочного питания, поэтому вкупе со спортом он вполне может стать определенным образом жизни.
10 лайфхаков, которые помогут добиться результата
Альбина Комиссарова
Врач-диетолог
Если вы не наедаетесь таким объемом порции, не увеличивайте количество еды, добавьте больше овощей или включите в белковую часть дополнение в виде сыра, а заправку в салаты дополните семечками или орешками.
Супы не участвуют в «методе тарелки», учитывайте, что в их составе вы съели и сколько.
Фото: freepik.com
Молочные продукты также не берем в расчет. Суточная норма потребления — 400 мл молока, или 600 мл кефира, или 300 г творога, 30 г сыра.
Орешки тоже не входят в тарелку, суточная норма составляет 30 г, добавляйте их в состав основных блюд либо ешьте как перекус.
Бобовые и грибы относятся как к белкам, так и к овощам — разницы нет.
Если блюдо смешанное — плов, запеканки, оливье и т. д., заполняйте сразу два сектора или даже три, в зависимости от состава блюда. Строгого количества не придерживайтесь, определяйте на глаз, сколько белков, овощей и углеводов в готовом продукте.
Толщина белковых продуктов: мясо, курица, рыба — 1 см в высоту, не измеряйте линейкой и не отрезайте, если получилось больше. Если настрой на результат серьезный, вы не будете выкладывать пирамиды из еды, так как обманете этим только себя.
Если говорить о количестве круп на тарелке, то это 6 столовых ложек. Хлеб — один ломтик, макаронные изделия в сухом виде — граммов 50. Но в один прием пищи должно быть только что-то одно (на выбор)!
Для большего удобства рекомендуется сочетать «метод тарелки» с «методом ладошки». Если первый определяет, какое количество порции употребить на один прием пищи, то второй позволит определить, что такое одна порция и сколько таких порций должно быть в течение дня или недели.
Для любителей сладенького — сахар можно. Суточная норма 6 чайных ложек, но не забываем, что сюда включен добавленный, в составе других продуктов. Глюкоза, сахароза и фруктоза тоже сахар. Также лучше ограничить потребление алкоголя. Если не можете, то выбирайте чистый, без добавлений сиропов. Соль — 1 чайная ложка в сутки, не забывайте учитывать это количество в готовых продуктах.
Фото: freepik.com