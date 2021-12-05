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Метод тарелки: как похудеть без подсчета калорий и жестких ограничений

Разбираем особенности новой системы питания.
Есть и худеть — мечта любой женщины. Долгое время она казалась несбыточной, так как суть любой диеты составляли ограничения по времени и количеству приема пищи. Однако все изменилось, когда появился так называемый «метод тарелки». Данный способ питания известен уже более 30 лет благодаря финским диетологам. Это удобный и действенный способ нормализовать свое питание, не занимаясь подсчетом калорий. В чем же его основные преимущества?
Метод тарелки: как похудеть без подсчета калорий и жестких ограничений

Нина Коломийцева

Сертифицированный специалист международной ассоциации йоги (Yoga alliance), основатель Культурной Организации 108, автор блога @nina108k

Основные принципы системы питания «метод тарелки»

В первую очередь, «метод тарелки» очень демократичен и подходит абсолютно всем, ведь никаких особых ограничений этот способ питания не предусматривает. Теоретически есть можно все за редкими исключениями, о которых мы поговорим ниже.

Во-вторых, переход на такой тип питания не связан со сложностями. Достаточно найти у себя дома тарелку диаметром 20-25 см. Ее необходимо условно разделить на 2 части: первая половина — это овощи в любом виде: сыром, тушеном, в виде салата. Вторую половину тарелки также следует разделить пополам: одна часть — это белок (мясо или рыба), вторая — углеводы. Исходя из вышесказанного, питание по «методу тарелки» можно считать разнообразным и полезным, так как в нем присутствуют все необходимые организму элементы, причем в нужных пропорциях: 50% приходится на овощи, 25% на белки и оставшиеся 25% на углеводы.

Плюсы «метода тарелки»

«Метод тарелки» теоретически подходит для разных приемов пищи (обеда, ужина). Некоторые диетологи советуют даже использовать тарелки меньшего размера (20-21 см), что позволит питаться чаще — 4-5 раз в день (дробное питание).

Метод тарелки: как похудеть без подсчета калорий и жестких ограничений

Фото: freepik.com

В принципе, питаясь таким образом, можно не переедать и избежать самой главной проблемы, с которой сталкиваются люди, сидящие на строгих диетах, — срывов.

Ограничения данной системы питания

Для того чтобы действительно достичь хороших результатов в поддержании формы, стоит соблюдать и некоторые другие правила питания:

  • Отдавать предпочтение мясу и рыбе, приготовленным на пару, путем тушения, варки или в духовке. Так как жарка добавляет калорийности блюдам, убавляет их полезность.

  • Откажитесь от картофеля, шлифованного риса и макарон в качестве гарниров. Причина та же — калорийность.

  • Всегда начинайте прием пищи с овощей — это будет способствовать насыщению и позволит меньше съесть более калорийных продуктов.

  • Старайтесь контролировать себя — не переедайте, не берите «добавки» и т. д.

  • И самое главное — не относитесь к данному методу питания как к гарантированному способу похудеть быстро и эффективно. Поскольку это диета, не предусматривающая серьезные ограничения, процесс будет идти медленно, а это значит, что для его ускорения нужно обязательно дополнить свой образ жизни спортивными нагрузками. Это действительно поможет не просто нормализовать питание, но и сбросить вес. «Метод тарелки» подходит для долгосрочного питания, поэтому вкупе со спортом он вполне может стать определенным образом жизни.

10 лайфхаков, которые помогут добиться результата

Альбина Комиссарова

Врач-диетолог

  • Если вы не наедаетесь таким объемом порции, не увеличивайте количество еды, добавьте больше овощей или включите в белковую часть дополнение в виде сыра, а заправку в салаты дополните семечками или орешками.

  • Супы не участвуют в «методе тарелки», учитывайте, что в их составе вы съели и сколько.

Метод тарелки: как похудеть без подсчета калорий и жестких ограничений

Фото: freepik.com

  • Молочные продукты также не берем в расчет. Суточная норма потребления — 400 мл молока, или 600 мл кефира, или 300 г творога, 30 г сыра.

  • Орешки тоже не входят в тарелку, суточная норма составляет 30 г, добавляйте их в состав основных блюд либо ешьте как перекус.

  • Бобовые и грибы относятся как к белкам, так и к овощам — разницы нет.

  • Если блюдо смешанное — плов, запеканки, оливье и т. д., заполняйте сразу два сектора или даже три, в зависимости от состава блюда. Строгого количества не придерживайтесь, определяйте на глаз, сколько белков, овощей и углеводов в готовом продукте.

  • Толщина белковых продуктов: мясо, курица, рыба — 1 см в высоту, не измеряйте линейкой и не отрезайте, если получилось больше. Если настрой на результат серьезный, вы не будете выкладывать пирамиды из еды, так как обманете этим только себя.

  • Если говорить о количестве круп на тарелке, то это 6 столовых ложек. Хлеб — один ломтик, макаронные изделия в сухом виде — граммов 50. Но в один прием пищи должно быть только что-то одно (на выбор)!

  • Для большего удобства рекомендуется сочетать «метод тарелки» с «методом ладошки». Если первый определяет, какое количество порции употребить на один прием пищи, то второй позволит определить, что такое одна порция и сколько таких порций должно быть в течение дня или недели.

  • Для любителей сладенького — сахар можно. Суточная норма 6 чайных ложек, но не забываем, что сюда включен добавленный, в составе других продуктов. Глюкоза, сахароза и фруктоза тоже сахар. Также лучше ограничить потребление алкоголя. Если не можете, то выбирайте чистый, без добавлений сиропов. Соль — 1 чайная ложка в сутки, не забывайте учитывать это количество в готовых продуктах.

Фото: freepik.com

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