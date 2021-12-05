Метод тарелки: как похудеть без подсчета калорий и жестких ограничений

Основные принципы системы питания «метод тарелки»

В первую очередь, «метод тарелки» очень демократичен и подходит абсолютно всем, ведь никаких особых ограничений этот способ питания не предусматривает. Теоретически есть можно все за редкими исключениями, о которых мы поговорим ниже.

Во-вторых, переход на такой тип питания не связан со сложностями. Достаточно найти у себя дома тарелку диаметром 20-25 см. Ее необходимо условно разделить на 2 части: первая половина — это овощи в любом виде: сыром, тушеном, в виде салата. Вторую половину тарелки также следует разделить пополам: одна часть — это белок (мясо или рыба), вторая — углеводы. Исходя из вышесказанного, питание по «методу тарелки» можно считать разнообразным и полезным, так как в нем присутствуют все необходимые организму элементы, причем в нужных пропорциях: 50% приходится на овощи, 25% на белки и оставшиеся 25% на углеводы.

Плюсы «метода тарелки»

«Метод тарелки» теоретически подходит для разных приемов пищи (обеда, ужина). Некоторые диетологи советуют даже использовать тарелки меньшего размера (20-21 см), что позволит питаться чаще — 4-5 раз в день (дробное питание).