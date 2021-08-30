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На сколько лет ваш мозг старше вас? Тест подскажет

Японские ученые утверждают, что мозг человека стареет намного быстрее нашего организма. На данный естественный процесс влияет множество факторов, в числе которых регулярные стрессы, отсутствие интеллектуальной деятельности и вредные привычки. Чтобы понять, насколько далеко вперед по возрасту «ушел» ваш мозг, необходимо не задумываясь ответить на вопросы нашего теста. В зависимости от выбранных вариантов вы получите результат, который, возможно, вас удивит.