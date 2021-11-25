10 сигналов Вселенной, что вы идете не туда: колонка биоэнергета Снежанны Тон

10 сигналов Вселенной, что вы идете не туда: колонка биоэнергета Снежанны ТонПопулярный специалист рассказала, как улучшить качество жизни.
Снежанна Тон
Посол доброй воли при ООН (Департамент медицины, здравоохранения и экологии), член Альянса народов мира, а также психолог, специалист по биоэнергетике и консультант по звукотерапии, ароматерапеат и гипнолог, автор блога @snezhanna_tone
Сигнал 1. Повреждения на теле
Первый знак, говорящий о том, что в жизни что-то идет не так, как должно быть, — повреждения на физическом теле. Например, вы в очередной раз стукнулись коленом, локтем, прищемили палец, поцарапались, и это происходит с завидным постоянством. Вселенная сообщает вам о необходимости остановиться и поразмыслить над своей жизнью.
Сигнал 2. Проблемы с памятью
Вы стали часто забывать о каких-то делах, постоянно оставляете и теряете где-либо свои вещи? Это говорит о том, что вам нужно сосредоточиться на текущих событиях и немного «заземлиться» перед тем, как двигаться дальше. Забывчивость — это явный сигнал Вселенной, говорящий о необходимости концентрации на своих целях.
Сигнал 3. Опоздания
Вы не можете уследить за временем и ничего не успеваете? Эти знаки Вселенной говорят о том, что вы чрезмерно себя растрачиваете и не можете вписать в рамки нужных действий. Когда вы двигаетесь синхронно в потоке жизни, вы всегда и все успеваете. Как только происходит малейшее нарушение, в вашей жизни появляются проблемы со временем.
Фото: freepik.com
Сигнал 4. Несобранность
Если предметы постоянно падают из ваших рук, разбиваются и т. д., это значит, что вы идете деструктивным путем и сами себе преграждаете дорогу к успеху. Нужно отпустить контроль и позволить Вселенной сделать все за вас. Это особенно верно, когда вы ощущаете застой в делах.
Сигнал 5. Захламленное пространство
Вы регулярно делаете уборку, но чище не становится. Это говорит о том, что вы не замечаете реального положения вещей в жизни и не хотите избавляться от прошлого. Просто разберите хлам в своей голове, затем в доме — уделите этому время, часть проблем отпадет сама.
Сигнал 6. Болезни
Если вы постоянно боретесь с инфекциями разного рода и болеете, значит, вам пора успокоиться, остановиться и пересмотреть направление движения. Возможно, вы принимаете не те решения, которые нужны, потому что они не ваши, а навязанные кем-то другим. Повторные заболевания тем более подсказывают, что пора сменить образ жизни и мышление.
Сигнал 7. Апатия
Вы начинаете работу с желанием и вдохновением, а потом у вас пропадают силы, чтобы его завершить. Вселенная сигнализирует вам, что нужно восстановить душевный баланс и искать мотивацию. Это еще и возможный знак, что проекты, которые вы тянете на себе, по сути, не ваши или не согласуются с вашим путем или предназначением.
Фото: freepik.com
Сигнал 8. Нежелание говорить о проблемах
Не хотите думать и озвучивать, что вас волнует? Таким образом вы прячете все намного глубже и тем самым усугубляете свое положение. Происходит это лишь потому, что вы интуитивно боитесь услышать ответ. Возможно, вы знаете, что нужно делать, но боитесь предпринимать какие-либо действия.
Сигнал 9. Депрессия
Если ваш обычный день сопровождается ощущениями тревоги, усталости и грусти, вы явно находитесь не на своем месте. Конечно, у всех вышеперечисленных явлений может быть причина, но если стресс является цикличным, с этим точно нужно что-то делать, а именно — искать его источник. Тревога может быть сигналом Вселенной о том, что вам необходимо что-то изменить в жизни.
Сигнал 10. Чувство скуки
Ощущение того, что жизнь стала скучной, также говорит о том, что нужно что-то в ней менять, например, взять перерыв, отдохнуть. Это чувство легко может овладеть человеком, если он постоянно работает и живет по расписанию, как робот. Обязательно ищите отдушину вашим рутинным занятиям.
Ваше состояние совпало минимум с 4 пунктами? Самое время позаботиться о своем внутреннем мире и энергии. Вы можете двигаться в данном направлении сами или обратиться за помощью к профессионалу. Но помните, жизнь замечательна и, идя по своему пути, вы заметите, как легко приходят в вашу жизнь нужные люди и события, как горят глаза и хочется двигаться вперед.
Фото: freepik