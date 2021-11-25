10 сигналов Вселенной, что вы идете не туда: колонка биоэнергета Снежанны Тон

Сигнал 1. Повреждения на теле

Первый знак, говорящий о том, что в жизни что-то идет не так, как должно быть, — повреждения на физическом теле. Например, вы в очередной раз стукнулись коленом, локтем, прищемили палец, поцарапались, и это происходит с завидным постоянством. Вселенная сообщает вам о необходимости остановиться и поразмыслить над своей жизнью.

Сигнал 2. Проблемы с памятью

Вы стали часто забывать о каких-то делах, постоянно оставляете и теряете где-либо свои вещи? Это говорит о том, что вам нужно сосредоточиться на текущих событиях и немного «заземлиться» перед тем, как двигаться дальше. Забывчивость — это явный сигнал Вселенной, говорящий о необходимости концентрации на своих целях.

Сигнал 3. Опоздания

Вы не можете уследить за временем и ничего не успеваете? Эти знаки Вселенной говорят о том, что вы чрезмерно себя растрачиваете и не можете вписать в рамки нужных действий. Когда вы двигаетесь синхронно в потоке жизни, вы всегда и все успеваете. Как только происходит малейшее нарушение, в вашей жизни появляются проблемы со временем.